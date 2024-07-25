6月本地私宅整体转售价微涨0.2% 转售量跌近三成

新加坡非有地私宅整体转售价连续四个月上扬，6月环比微涨0.2%。不过受学校假期影响，6月转售量较5月下挫近三成。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX星期四（7月25日）发布的预估数据显示，6月私宅转售量下跌是广泛性的，整体转售量跌29.9%，从5月的1153个单位减少至809个单位。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清说：“私宅转售量的跌幅比预期更显著。”

她指出，6月转售量的近三成跌幅，比去年12月假期10.5%的跌幅大，也比去年同期低5.2%。

除了因为6月学校假期的淡季因素以外，分析师普遍认为，新项目的营销和组屋预购活动或许影响该月的转售市场。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣说，6月有八个预购组屋项目，其中两个在黄金地段如丹戎禺和荷兰村，淡滨尼和裕廊的预购组屋地点靠近地铁站，由于这些项目位置优越，或许转移了私宅转售市场买家的焦点。

孙燕清说：“一些买家预期美国联邦储备局快要降息，因此暂缓入场以减低借贷成本。由于6月假期后都会有更多新盘开售，部分买家可能在等待更多的新项目推出。”

新私宅和转售私宅价差达36%

尽管转售量下跌，6月私宅整体转售价仍取得0.2%的微小升幅，延续自3月以来的连续四个月涨势。若与一年前相比，转售价上扬4.3%。

博纳产业（PropNex）研究与内容主管黄秀莹指出，今年以来，非有地私宅的中位数尺价为1600元。新私宅和转售私宅的价差从5月的35.8%，小幅上升至36%。

黄秀莹说：“在市场缺乏新项目推出的背景下，加上全新和转售私宅的价差可观，一些买家或许会转向转售市场买房。我们预计，这个情形会在接下来给私宅转售市场提供支持。”

以地区分布来看，预估数据显示，6月份转售价涨幅主要由其他中央区（RCR）的中档私宅所带动。该地区私宅转售价上涨1.3%。核心中央区（CCR）的高档私宅转售价下滑0.6%，代表大众化私宅的中央区以外（OCR）的私宅转售价大致保持不变。

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）说，虽然私宅转售市场在6月放缓，不过，今年第二季整体表现仍然强劲。他引用SRX的数据指出，第二季共有约3173个非有地私宅转售交易，比第一季多27.2%。