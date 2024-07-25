6月本地私宅整体转售价微涨0.2% 转售量跌近三成

罗美琪

更新 /
更新 / 2024年7月26日 7:38 AM
发布 /
发布 / 2024年7月25日 7:26 PM
尽管转售量下跌，6月私宅整体转售价仍取得0.2%的微小升幅，延续自3月以来的连续四个月涨势。若与一年前相比，转售价上扬4.3%。（关俊威摄）
尽管转售量下跌，6月私宅整体转售价仍取得0.2%的微小升幅，延续自3月以来的连续四个月涨势。若与一年前相比，转售价上扬4.3%。（关俊威摄）

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新加坡非有地私宅整体转售价连续四个月上扬，6月环比微涨0.2%。不过受学校假期影响，6月转售量较5月下挫近三成。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX星期四（7月25日）发布的预估数据显示，6月私宅转售量下跌是广泛性的，整体转售量跌29.9%，从5月的1153个单位减少至809个单位。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清说：“私宅转售量的跌幅比预期更显著。”

她指出，6月转售量的近三成跌幅，比去年12月假期10.5%的跌幅大，也比去年同期低5.2%。 

除了因为6月学校假期的淡季因素以外，分析师普遍认为，新项目的营销和组屋预购活动或许影响该月的转售市场。 

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣说，6月有八个预购组屋项目，其中两个在黄金地段如丹戎禺和荷兰村淡滨尼裕廊的预购组屋地点靠近地铁站，由于这些项目位置优越，或许转移了私宅转售市场买家的焦点。

孙燕清说：“一些买家预期美国联邦储备局快要降息，因此暂缓入场以减低借贷成本。由于6月假期后都会有更多新盘开售，部分买家可能在等待更多的新项目推出。”

新私宅和转售私宅价差达36%

尽管转售量下跌，6月私宅整体转售价仍取得0.2%的微小升幅，延续自3月以来的连续四个月涨势。若与一年前相比，转售价上扬4.3%。

博纳产业（PropNex）研究与内容主管黄秀莹指出，今年以来，非有地私宅的中位数尺价为1600元。新私宅和转售私宅的价差从5月的35.8%，小幅上升至36%。

黄秀莹说：“在市场缺乏新项目推出的背景下，加上全新和转售私宅的价差可观，一些买家或许会转向转售市场买房。我们预计，这个情形会在接下来给私宅转售市场提供支持。”

以地区分布来看，预估数据显示，6月份转售价涨幅主要由其他中央区（RCR）的中档私宅所带动。该地区私宅转售价上涨1.3%。核心中央区（CCR）的高档私宅转售价下滑0.6%，代表大众化私宅的中央区以外（OCR）的私宅转售价大致保持不变。

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）说，虽然私宅转售市场在6月放缓，不过，今年第二季整体表现仍然强劲。他引用SRX的数据指出，第二季共有约3173个非有地私宅转售交易，比第一季多27.2%。

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