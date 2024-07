为保持国际竞争力 新加坡将着重发展半导体制造业

我国必须借助今年半导体市场增长的势头,继续大力推动新加坡半导体产业的发展。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉近日在新加坡半导体工业协会(SSIA)的活动上发表演讲时,作出以上表述。

他说,由于需求疲软,全球半导体行业去年处于下行周期,但今年终端市场的需求反弹,半导体行业有望恢复增长,而现在新加坡的半导体行业正占优势。

“如今新加坡是全球半导体供应链中关键的一环,占全球晶圆制造产能的5%,并生产全球20%的半导体设备。”

今年6月,德国晶圆制造商世创电子(Siltronic)和美国高科技制造商颇尔公司(Pall Corporation)各自在我国,设立在新加坡的第三座生产设施工厂。

陈圣辉说,领先的半导体公司选择投资新加坡,是因为这里有蓬勃且多元化的半导体生态圈、在教育机构的努力下日益丰富的专业人才资源,以及在愈发分裂的国际环境中尤显重要的友好商业环境。

他指出,新加坡与全球领先企业的长期合作,为本地带来良好的就业机会,但新加坡不会将这视为理所当然。新加坡必须继续保持竞争优势,加固加强本地半导体生态系统,在不断扩大的半导体市场,守好自己的份额。

陈圣辉:支撑制造业2030年扩展50% 半导体是中流砥柱

他说,半导体行业将会是新加坡制造业2030愿景中,支撑本土制造业于2030年扩展50%的中流砥柱。

除了企业能力合作计划(Partnerships for Capability Transformation),贸工部也与新加坡经济发展局和新加坡企业发展局保持密切合作,在加固新加坡的国际竞争力和对外部冲击的韧性的同时,帮助中小企业走出新加坡、打开国际市场。

贸工部正与新加坡科技研究局合作,计划今年正式启动制造业人工智能卓越中心(AI Centre of Excellence for the Manufacturing Sector),帮助企业开发可应用于整个制造业的AI解决方案,以更有效地使用AI技术。