为保持国际竞争力 新加坡将着重发展半导体制造业

我国必须借助今年半导体市场增长的势头，继续大力推动新加坡半导体产业的发展。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉近日在新加坡半导体工业协会（SSIA）的活动上发表演讲时，作出以上表述。

他说，由于需求疲软，全球半导体行业去年处于下行周期，但今年终端市场的需求反弹，半导体行业有望恢复增长，而现在新加坡的半导体行业正占优势。

“如今新加坡是全球半导体供应链中关键的一环，占全球晶圆制造产能的5%，并生产全球20%的半导体设备。”

今年6月，德国晶圆制造商世创电子（Siltronic）和美国高科技制造商颇尔公司（Pall Corporation）各自在我国，设立在新加坡的第三座生产设施工厂。

陈圣辉说，领先的半导体公司选择投资新加坡，是因为这里有蓬勃且多元化的半导体生态圈、在教育机构的努力下日益丰富的专业人才资源，以及在愈发分裂的国际环境中尤显重要的友好商业环境。

他指出，新加坡与全球领先企业的长期合作，为本地带来良好的就业机会，但新加坡不会将这视为理所当然。新加坡必须继续保持竞争优势，加固加强本地半导体生态系统，在不断扩大的半导体市场，守好自己的份额。

陈圣辉：支撑制造业2030年扩展50% 半导体是中流砥柱

他说，半导体行业将会是新加坡制造业2030愿景中，支撑本土制造业于2030年扩展50%的中流砥柱。

除了企业能力合作计划（Partnerships for Capability Transformation），贸工部也与新加坡经济发展局和新加坡企业发展局保持密切合作，在加固新加坡的国际竞争力和对外部冲击的韧性的同时，帮助中小企业走出新加坡、打开国际市场。

贸工部正与新加坡科技研究局合作，计划今年正式启动制造业人工智能卓越中心（AI Centre of Excellence for the Manufacturing Sector），帮助企业开发可应用于整个制造业的AI解决方案，以更有效地使用AI技术。