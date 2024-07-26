AI耗电比传统搜索高15倍 谷歌与微软碳排显著增加

数据表明，人工智能（AI）正给科技公司减碳带来挑战。谷歌本月发布的年度可持续发展报告显示，2023年谷歌的总体碳排放量比2022年增加了13.5%，比2019年激增了近50%。

谷歌在报告中指出，AI的快速发展推动数据中心能源消耗和供应链排放量增加，是碳排放激增的主因。

无独有偶，微软在今年5月的报告中也披露，由于数据中心的建设，它在2020年至2023年间，碳排放量增长了29% 。

尽管排放量上升，两家公司都设置宏大减碳目标，谷歌承诺到2030年，碳排放量比2019年减少50%，微软表示将在2030年实现负排放。

用一次ChatGPT电力消耗 是用谷歌搜索一次的15倍

新加坡国立大学计算机系的校长青年教授尤洋此前接受《联合早报》访问时曾指出，根据他的计算，使用一次ChatGPT比使用一次传统的谷歌搜索，前者消耗的电力是后者的15倍。

根据国际能源署的数据，目前AI的能源消耗仅占电力总消耗的一小部分，不过随着它的进一步发展，耗电量将逐年攀升。

这在一些数据中心密集的国家尤其明显。预计到2026年，爱尔兰的数据中心将占到全国总耗电量的30%以上，丹麦的这一比率将接近20%。

然而，科技巨头因发展AI而造成更多碳排放的同时，AI可通过分析和预测，帮助其他碳密集型行业提升能源效率，从而推动脱碳。

数码技术可助减排

埃森哲（Accenture）与世界经济论坛合作进行的一项研究表明，如果将数码技术在各个行业中广泛应用，可以在能源、材料和交通行业实现到2050年所需减排量的20%，以达到国际能源署的净零排放目标。

AI推动的能源转型能否抵消它本身的电力消耗，目前尚无定论。但对于科技巨头来说，实现自身的减排目标并非易事。

波士顿大学电气与计算机工程教授科斯坤（Ayse K. Coskun）说，业界已经运用很多方法解决电力问题，例如提升计算硬件的效率和数据中心的能源使用效率，但成果有限。

她提出，解决这个问题的方法之一是“灵活计算”，也就是说，在电力更便宜、更容易获取和更环保时进行更多计算，而在电力更贵、更稀缺和更不环保时进行更少计算。另外，数据中心也可以通过AI来灵活调整计算负载。