报告：东南亚净外资去年首超中国 未来经济增长料高于中国

2023年新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南这东南亚六国的净外国直接投资（FDI）首次超过中国，达2060亿美元（2753亿新元），比过去五年平均水平高23%。

中国去年的净外国直接投资是430亿美元，比之前五年平均水平低了85%。

星展银行、贝恩公司（ Bain & Company）和促进东南亚经济发展的非营利组织Angsana Council在星期四（8月1日）联合发布的2024年至2034年东南亚展望报告中指出，东南亚六国的净外国直接投资总额在2018年至2022年间增长了37%，其中新加坡增长达51%，中国只有10%。

报告预计，东南亚整体经济发展速度将在未来10年内超过中国。

报告也指出，中国的实际国内生产总值（real GDP）在1993年至2023年间增加了10倍，但未来10年增速预计将只会保持在每年3.5%至4.5%。

相比之下，虽然东南亚六国的实际国内生产总值在1993年至2023年间只增长2.8倍，但未来10年预计每年增长5.1%，其中新加坡为2.5%，越南则保持领头羊地位，高达6.6%。

报告也说中国将成为东南亚最大的贸易伙伴和投资方，且在全球市场中继续保持极高的经济竞争力。

贸易是东南亚经济发展关键

除了持续紧张的中美贸易关系对全球供应链带来的影响，东南亚六国的蓬勃发展也得益于本土商业环境的进步和良好的亚太内部贸易关系。

数据显示，2013年至2023年间贸易在东南亚六国的国内生产总值中占比高达89%，远超中国的34%和世界平均的43%。

报告指出，为了保持强劲的增长，东南亚应持续投资发展新兴产业、着重发展颠覆性科技，并在加固资本市场的同时推动可持续发展，积极参与国际多边合作。

贝恩公司全球顾问合伙人兼东南亚非盈利组织Angsana Council主席查尔斯（Charles Ormiston）认为，得益于“中国+1”战略，东南亚在国内生产总值和外国直接投资的增长上将持续超过中国。各国对多国投资的竞争会更加激烈，企业和消费者将从中受益。

星展集团首席经济师贝格（Taimur Baig）说，近年来全球各个市场越发追求保护主义和内部发展，而随着不同地域和产业中资金重新分配，大多东南亚经济体和企业可以更好地把握发展机会，同时应对科技变革和气候变化。