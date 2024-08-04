理财锦囊：积分奖励花样多 精明消费有甜头

一边消费一边赚积分，市面上有越来越多积分奖励计划，从超市、餐厅、商场，航空公司都推出这类计划，奖励客户消费的同时，也吸引他们重复光顾。哪些奖励积分计划最多好料？参加时要注意什么呢？本期《理财锦囊》邀请理财专家分享他们最喜欢的积分计划并分析其中利弊，教你做个精明的消费者。

理财专家杨依婷最常使用的积分奖励计划，包括了yuu、ShopBack、Link Rewards以及FavePay。当中，她最喜欢yuu计划，因为该计划与许多商家合作，而它们都是她经常光顾的商店，如佳宁药房（Guardian）、7-Eleven、面包物语和土司工坊等。

杨依婷是尚乘集团旗下保险科技公司AMTD PolicyPal和理财分析网站ValueChampion的产品客服经理。她接受《联合早报》访问时说：“yuu用户可以通过不同方式，赚取特别奖励积分，例如，在佳宁药房购买自家品牌的产品，或使用POSB PAssion转账卡消费，可赚取特别奖励积分，让用户更快地兑换更多奖励。然而，这些特别奖励积分可能需要一些时间才能进账，这意味着用户须要密切检查自己应得多少奖励积分。”

在一般情况下，yuu用户在计划合作伙伴零售点每消费1元可赚1分，累积200分可抵消1元花费。这个平台不时进行促销活动，让用户使用积分来换取奖品。例如，可用300分来换取一杯土司工坊的冰咖啡，价值3元。