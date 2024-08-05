标普：新加坡私人领域连续17个月扩张 增速近两年来最快

新加坡私人领域7月新业务扩张速度再度加快，采购和库存水平进一步提升，促使企业雇佣更多员工。不过，价格压力增加令企业乐观情绪减弱，信心下降至四个月来最低。

根据标普全球（S&P Global）星期一（8月5日）发布的最新报告，经季节性调整后的新加坡采购经理指数（PMI），从6月份的55.2，持续上升至7月份的57.2。

这也意味新加坡私人领域连续17个月扩张，且增速为2022年10月来最快。

标普全球新加坡采购经理指数的问卷调查对象是来自制造业、建筑业、批发、零售，以及服务业五大领域的约400家私人公司的采购经理。采购经理指数若高于50，意味经济活动处于扩张状态，低于50则萎缩。

商业活动在新业务增长加速的背景下，以21个月以来最高速度扩张，基础需求条件的改善和有效的业务发展策略也支持扩张。其中，交通、信息和通信部门的产量和新销量两方面增长最快。

企业加速招聘更多员工

新业务增长使积压工作增加，企业以自2月以来最快的速度招聘更多员工，包含全职和兼职员工。

随新订单增加，企业对生产材料需求加大，采购水平连续六个月上升。但由于供应限制和运输延迟，库存增速较慢，供货延迟恶化。

价格方面，采购价格与员工成本的上涨，导致本地私人领域的平均投入价格继续升高，投入成本通胀率也连续第二个月加速，达到2月来的最高点。企业因此更快地提价，把额外成本负担转嫁给消费者。

展望未来，标普全球市场财智经济指标副总监潘婧怡说，根据最新的PMI数据，新加坡私人领域在进入下半年后依然强势扩张，且商业活动增长显著。

“新订单和积压工作量的显著增加，意味着未来几个月内商业活动会继续扩张。不过，在调查期间，我们发现价格压力显著增强，主要由于材料及运输成本上涨，尽管工资通胀减缓，这导致销售价格通胀在三个月来首次上升。”