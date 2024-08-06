美元走低利率看跌 或为亚洲央行提供降息空间

尽管全球股市经历“黑色星期一”的冲击，但也为亚太地区的货币提供增值机会，并为亚洲各国央行放宽货币政策铺平道路。部分亚太股市在受重创后，星期二（8月6日）展现出韧性，止跌回升。

美国疲软的经济数据引发市场对美国经济可能陷入衰退的担忧，加上地缘政治紧张局势升级，以及美国联邦储备局减息措施不及预期，导致投资者的风险承担意愿大幅下降，造成全球股市在星期一（5日）大动荡。

专家：目前情绪仍低迷 市场下行情况难以避免

亚太股市星期二普遍反弹，星期一遭重创12.40%的日本股市回弹10.23%，台湾和韩国股市也分别上涨3.38%和3.30%；马来西亚股市反弹2.47%。尽管香港和新加坡股市仍以跌盘收市，但跌幅有所收窄；香港股市闭市下跌0.31%，新加坡海峡时报指数下跌1.39%或45.23点，以3198.44点结束交易。

华侨银行投资策略常务董事华素梅农（Vasu Menon）说，减息以及之后释放的流动性将有助于全球市场收复失地。不过，现在市场的情绪仍然低迷，加上日元升值，市场下行的情况难以避免。

过去，日本的利率处于全球极低水平，日元也就成为利差交易（carry trade）的融资货币之一。然而，日本央行7月中旬开始干预外汇市场，并于上周宣布加息，导致日元升值。这引发了利差交易的平仓，投资者纷纷抛售美元资产以偿还日元借款，进一步压低美元汇率。

在股市动荡之际，亚太地区货币兑美元的汇率创下五个月来的高点，尤其是马来西亚令吉和中国人民币在星期一领涨亚洲新兴市场的汇率。

星期一令吉一度攀升2.28%，创下2015年10月以来的最大单日涨幅，在回调之前曾达到1美元兑4.3945令吉的水平，创下自去年4月以来的新高。

新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄接受《联合早报》访问时说，日元是亚太货币的锚定，日元走强使到其他亚太货币也受益，例如令吉、人民币和泰铢等。

沈茂雄解释，这些货币之前疲软主要是因为企业在完成交易后，因为美国利率高企，没把收到的美元兑换回当地货币。

市场担心美国经济衰退 促使令吉和人民币升值

他说：“如今市场担心美国经济可能衰退，并看到日元攀升，这促使企业将手中的美元转换为当地货币，促使令吉、人民币和泰铢升值。”

不过，沈茂雄说，令吉汇率自7月以来已经大幅攀升，除非美国经济真的步入衰退，美联储须要大幅度减息，否则令吉的升势难以持续。

市场早已预期美联储将减息，上星期五公布的疲弱就业数据是压低美元的最新因素。不过，美联储无意在9月的议息会议前宣布减息。

另一方面，美国供应管理协会星期一公布的服务业活动数据显示，美国服务业正处于扩张状态，这一宣布在一定程度上缓解投资者对美国经济衰退的担忧，美元的跌势随即暂停。市场分析师普遍认为，宣判美国经济进入衰退期为时过早。

中长期来看，一旦美联储启动减息，多国央行可能也会采取宽松的货币政策，从而增加全球资本流动性。

沈茂雄说，为保持货币稳定，亚洲央行一向对降息持谨慎态度，因为减息会推低汇率。因此，只要美联储减息就能为亚洲央行创造减息的空间。

尽管亚洲发展中国家的通货膨胀率低于发达国家，汇率疲软仍是亚洲央行减息的绊脚石。此外，美国国债的收益率高企也阻碍了全球基金对于亚洲的投资，一旦美国降息，这一局面将逆转，让亚洲货币汇率保持稳定，并提供降息的空间。

对利率敏感的美国两年期国债收益率在星期一下跌至3.65%，明显低于今年收益率高峰的5.04%。目前，两年期美国国债收益率为3.98%，10年期债券收益率是3.86%。

美元兑亚洲货币在星期二稍微回稳，截至星期二下午5时，1美元兑1.3262新元；新元走势相对疲弱，兑令吉和日元都下跌。

金价在美元转强后走低，每安士约2403美元，下跌0.2%。