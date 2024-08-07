英康在人寿和普通保险市场份额少于10%

英康保险和安联保险的拟议若获得通过，金融管理局将确保两家公司合并后，继续履行对所有英康现有保户的义务。

德国金融服务巨头安联计划收购英康保险至少51%股份的消息公布后，有关英康能否继续履行它的社会使命，成为热议的话题。新加坡金融管理局董事、交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（8月6日）在国会回答议员的口头询问时指，金管局确保保险公司可持续经营，并为公众提供良好服务的其中一个要素，就是促进市场竞争。

而新加坡市场竞争激烈，目前就有50多家直接保险公司提供各种保险产品，以满足个人和企业的需求。若按保费收入计算，英康保险在人寿和普通保险市场占有的份额少于10％。就许多保险产品而言，与其他保险公司相比，英康的保单也未必是最便宜的。

安联则是全球最大的保险公司之一，但它目前在新加坡仅有小规模的零售和中小企业（SME）保险业务。 以保费收入计算，安联保险新加坡在普通保险领域排名第14，市场份额仅有2％。

徐芳达说：“英康与安联在新加坡的整体保险业务没有明显重叠，因此不担心拟议交易会对行业竞争产生不利影响。”

本月23日起担任金管局副主席的徐芳达也保证，拟议交易若获得批准，现有保险合同的条款和条件都不会改变。

“金管局希望英康根据现有的条款，履行对所有保户的义务。安联也公开表明，有意继续履行英康的保单条款，并确保不会对现有保户造成影响。金管局将要求英康和安联对这些承诺负责。 ”

陈圣辉：政府重视合作社和社企作用 但社企须能自主持续发展

另外，一些人认为收购案违背英康为低收入群体提供保险的社会使命，有人也担心英康保费会上涨。

文化、社区及青年部政务部长陈圣辉在国会上回应指出，政府重视合作社和社会企业在新加坡发挥的作用，但社会企业也必须能够自主持续发展。

“如果社会企业在财政上无法自给自足，需要政府补贴，那么我们得思考是否改由政府提供这些服务。纳税人也要做好缴税的准备，以资助这些服务。”

新加坡今天的情况和职总英康在1970年刚设立时已经不同，除了保险业内更激烈的竞争环境，我国政府也强化了社会保障制度，所有新加坡人，包括低收入工人，都获得国家提供的保障，包括终身健保计划和公积金终身入息计划等等。新加坡人有更多的选择，而这加剧英康保险面对的竞争。

陈圣辉说，许多新加坡公司希望做好事之余，也能好好发展。“要立法防止这些公司的所有权发生变化是不可行的。归根结底，保持价格合理的最佳方法是促进竞争，确保客户有所选择，并建立健全的监管框架。 这正是政府承诺要做的。 ”

梁文辉：英康是守护国人安全感的来源

在一家寿险公司担任独立董事的前进党非选区议员梁文辉说：“也许在今天的市场情况下，英康不需要履行这么多社会使命，但它给新加坡人安全感：总有一家人寿保险公司，在那里保护我们。

“就像我们有需要时，平价超市总是在那里。我们知道，平价已不再是新加坡最便宜的，但如果发生粮食危机，我们有平价。”

早前英康向职总保证，它将继续把职总GIFT集体保险和英康LUV人寿保险的保费维持在可负担的范围；职总将确保英康恪守这一承诺。

也是反对党领袖和工人党秘书长的阿裕尼集选区议员毕丹星询问，金管局是否曾向职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）了解，如果交易通过，作为持股较少的一方，如何保证可履行承诺。

徐芳达回应说，职总的承诺已超越监管要求。他还说，其他保险公司也可提供不同产品，以满足社会各阶层的需求。

“因此，我们相信，在一个稳定、充满活力和有足够竞争者的市场，将有更多保险公司愿意提供可满足社会不同阶层，包括低薪和弱势群体所需的产品。”