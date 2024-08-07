星展第二季净利28亿元派息54分 高博德：集团有足够韧性应对风险

在利息收入增长、收费收入创新高的双重带动下，星展集团第二季净利同比增长4%至28亿元，股本回报率为18.2%，高于市场预期。星展集团总裁高博德（Piyush Gupta）说，集团有足够韧性面对未来挑战，预计今年净利将达到中至高个位数增长。

星展集团星期三（8月7日）发布今年第二季及上半年业绩，第二季净利高于彭博社调查预测的26亿8000万元。

董事会宣布第二季每股派息54分，高于去年同期的44分，这也使今年上半年每股派息达到1.08元，较去年上半年增加18分。

高博德在业绩说明会上说，尽管近期市场波动和持续地缘政治紧张局势导致不确定性增加，但星展已经建立了韧性，来应对经济放缓和利率下降的风险。

集团有40亿元一般准备金 足以应对急剧放缓风险

他进一步解释，集团有40亿元的一般准备金，这远超于集团模型计算得出的17亿至18亿元，因此有充足的备用资金吸收来自衰退或急剧放缓的意外风险。

对于利率下降风险，高博德说，集团已通过增加固定利率资产、将活期存款转为定期存款，以及延长账面期限来降低利率敏感度。

他说，净利息收入的敏感度已经从2021年的每利率基点1800万至2000万元，降至当前的400万元。因此，即使考虑到降息，他仍预计今年的总收入将呈高个位数增长。

他还说：“当利率开始下降时，贷款会增加。所以即使我们会因为利率下降而失去一些收入，我们会通过增加贷款量和非利息收入的两位数增长来弥补这一点，这让我们在未来一年处于良好状况。”

星展第二季总收入同比增加9%，达到54亿8000万元。

其中，商业业务（不包括市场交易）净利息收入同比增长5％，达到37亿7000万元。净利息收益率（NIM）为2.83%，比去年同期增加了2个基点。

得益于花旗银行台湾的合并，按固定汇率计算，第二季贷款和存款分别同比增长了3%和6%。

商业业务净收费收入创下新高，比去年同期增长27％，至10亿5000万元。在客户由存款转向投资和银行保险，以及集团管理资产扩张的推动下，财富管理费劲增37%，达到5亿1800万元。卡费和贷款相关收费分别同比增长32%和40%。

商业业务的其他非利息收入同比增长3%，达到4亿7800万元，主要受强劲的财务客户销售推动。

第二季市场交易收入为1亿8700万元，同比增长6%。

资产质量方面，不良资产较上一季度下降3%至50亿8000万元，不良贷款率保持在1.1%不变。

今年上半年，星展集团净利同比增加9％，达到57亿6000万元的新高；总收入增长11%，达到110亿元。

分析师：收益率为6% 星展仍具吸引力

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说， 尽管利率环境已达峰值，且美国联邦储备局可能启动更积极的降息周期来支持经济增长，但星展的韧性为其盈利指引提供了一些保证，即今年净利息收入增长将保持在中个位数。

从投资角度来看，他认为星展集团仍是颇具吸引力的股息投资，收益率为6%。

“它的资本缓冲保持健康，资产质量也保持稳定，这无疑使其成为投资组合的良好补充。”

强劲的业绩拉动了星展集团股价，星期三闭市时报33.65元，上涨2.75%。