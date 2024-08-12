受脐带血事件冲击 康盛人生集团上半年料亏损

本地上市公司康盛人生集团（Cordlife）的最新业绩受到脐带血储存不当事件的冲击，2024财年上半年料会蒙受亏损。

去年爆出脐带血储存温度超标的康盛人生集团星期一（8月12日）盘前发布盈利预警，集团预计上半年会蒙受亏损。具体细节将在星期三（14日）或之前发布的业绩报告中公布。

集团早前发布截至3月底的第一季业务报告时指出，集团为受事件影响的客户，退回自事件发生后所缴付的费用。

此外，一部分现有客户的脐带血被卫生部认定温度超标风险高，因此集团也为这些客户免去以后的费用。公司也要承担这些客户的脐带血未来储存义务，导致50万元的合同负债，集团收入和税前净利预计共下滑970万元。

卫生部也曾两次下令集团暂停采集、检测、处理和储存新的脐带血和人体组织，对集团财务造成负面影响。

卫生部调查还未结束

集团在星期一表示，基于上述原因，2024财年上半年预计会出现净亏损，与去年同期取得净利相反。集团还指出，卫生部对事件的调查还未结束，调查结果也难以预料。

康盛在去年11月被爆出部分脐带血的储存温度超过可接受限度，受影响脐带血已受损，不适用于干细胞移植。卫生部接到公众投诉后展开调查。

卫生部去年审查集团的22个脐带血单位储罐时，发现七个储罐的温度过高，而且其中一个储罐的大约2200份脐带血已受损。卫生部随后指示康盛检测其余六个储罐及一个运送脐带血的干式冷冻托运容器内的脐带血，共有约1万9000份。

康盛人生多名现任和前任董事和高层人员，因为涉嫌违反与脐带血储存单位超标事件相关的公司披露条例而被逮捕，包括上月非独立非执行董事翟凌云（译音，Zhai Lingyun）在商业事务局接受面谈，并因调查被捕后获准保释。

康盛股价星期一收报0.147元，无变动。