降息在即 六个月国库券收益率一个月降30基点至年内新低

新加坡政府六个月国库券（T-bill）截止收益率在一个月内急速下降30基点，且预计随着美国联邦储备局即将降息，将继续下降。

新加坡金融管理局星期四（8月15日）公布最新一批六个月期国库券的截止收益率，为3.34%，比一个月前7月18日拍卖的六个月期国库券截止收益率低了30基点，跌至年内最低，而年初1月4日拍卖的六个月国库券的截止收益率为3.74%。

瀚亚投资投资组合经理张玮珉指出，新加坡的利率与美国紧密挂钩，随着近几周美元汇率下滑，新加坡政府国库券和中长期债券收益率也在下降，投资人也开始改变投资策略，以应对预期将持续降低的收益率。

最新一期六个月国库券认购率明显降低

最新一期六个月期国库券发行规模69亿元，申购额160亿元，认购率为2.32倍，但明显低于上一期的2.65倍。

外媒引述不少分析人士说，随着通胀减缓、美国劳动力市场降温，美国经济可能会进入衰退周期，美国联邦储备局在9月启动市场期待已久降息周期八九不离十。

美国劳工部星期三（14日）公布数据显示，7月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.9%，涨幅较6月收窄0.1个百分点，显示通胀继续放缓的迹象。

为应对冠病疫情对经济带来的冲击，美联储自2020年3月开始降息，将利率下调至接近零。之后，自2022年3月起，美联储为应对通胀，逐步将利率目标区间从0至0.25%上调至5.25%至5.5%，并维持至今。

分析：投资者可考虑评分较高投资级企业债券

张玮珉认为，对于风险偏好较低，但希望获得比银行存款或公积金普通账户更高回报的投资者，国库券收益率即使在近期下滑，仍然相对较高。

他建议，希望得到长期回报且能够接受市场波动性的投资者，考虑政府中长期债券和评分较高投资级企业债券，后者的回报率仍处于多年峰值。

张玮珉补充说，随着利率进入下降周期，尽早锁定回报率仍算较高的固定收益产品，以带来潜在资本收益。

下一批六个月国库券下星期四（22日）推出，8月29日拍卖，9月3日发行。