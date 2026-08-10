受益于并购交易和资本市场日益活跃，新加坡投资银行业务收费2026年上半年同比增加3.1%至4亿1840万美元（约5亿4160万新元），是四年来最强劲表现。

根据市场分析公司LSEG发布的数据，新加坡今年上半年的投资银行业务收费总额，在同时期的东南亚整体规模中占比高达48.9%；相比于新加坡，东南亚投行上半年整体收费同比下滑6%。

新加坡投行收费的增长，主要得益于更为活跃的并购市场。与新加坡有关的并购金额今年上半年同比翻倍增长至774亿美元，由此产生的投行顾问费用同比增长8.5%，达1亿4250万美元。

高科技领域的并购交易贡献最多，上半年金额总计436亿美元，主要源于人工智能公司Anthropic今年价值达300亿美元、新加坡政府投资公司（GIC）参与领投的G轮融资。其次为房地产行业，并购交易金额达87亿美元。

股票市场承销费用上半年同比减少6.1%，合计8570万美元；债务资本市场费用则同比大降30.2%，至5610万美元。不过，银团贷款收费同比上升了30.3%，报1亿3420万美元。

星展集团投行业务占据榜首，上半年共取得5010万美元的投行收费，同比涨幅93%；大华银行以4130万美元金额跻身第三，华侨银行以3040万美元位列第五，分别上涨111%和105%。

摩根士丹利（Morgan Stanley）以4730万美元的投行业务收费排在第二，同比增幅为96%。

巴克莱银行（Barclays）和汇丰银行（HSBC）在新加坡的投行业务收费，上半年分别同比减少54%和29%。

摩根士丹利是今年上半年在新加坡参与并购交易规模最高的银行，共参与相关交易额达137亿美元，包揽新加坡市场的17.7%份额。

星展集团则在新加坡注册股票和股票挂钩的承销业务方面获得最高收入，相关收益达到7亿5780万美元。