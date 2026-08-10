新店收入难以抵消搬迁与关闭门店影响，三盅两件（Soup Holdings）2026年上半年由盈转亏67万3000元，去年同期为净利22万4000元。集团称，在新柔地铁（RTS）通车后，本地餐饮市场将面临更大挑战。

三盅两件星期天（8月9日）晚间发布截至6月底的半年度业绩显示，上半年公司营收1945万9000元，同比微增0.4%；采购、员工福利、折旧摊销和其他开支等成本全数上涨。

集团在文告中说，尽管上半年有两家新开业门店带来了140万元的营收增长，但这都难以抵消两家因搬迁和租约到期而关闭的门店影响，加上多项成本上升，集团上半年录得亏损，每股净亏0.24元。

其中，因公司决定不再履行一家拟承租门店的租赁协议，须向房东支付一次过终止费用，导致其他支出同比上升了9.4%至约488万元。

三盅两件对此解释称：“此次调整是集团持续优化业务运营、调整资源配置以契合战略重点举措，包括精简门店组合和提升整体运营效率的一部分。”

另外，采购及其他消耗品成本因季节性原材料价格上升，同比上涨5%至410万元；占比最大的员工福利成本，则同比增加4.1%至725万元。

三盅两件指出，新加坡餐饮业竞争依然激烈，本地与外资竞争者不断涌入，运营成本上升且人力资源紧张，消费者偏好也不断变化。

“值得注意的是，即将竣工的新柔地铁可能会带来跨境交通连接的结构性转变，影响消费者出行模式，以及两地市场的零售和餐饮支出。”

三盅两件称，集团为应对这些挑战已重组领导团队，加强战略重点并提升运营效率，将继续专注于保留和振兴具有可持续营业潜力的门店，并关闭业绩未达标的门店业务。

三盅两件成立于1991年，在本地经营10间三盅两件餐馆，在马来西亚和印度尼西亚各开一间。集团旗下还有茶楼和咖啡乌两个餐饮品牌。

三盅两件上星期五（7日）股价闭市收涨6.67%，报4.8分。