位于巴耶利峇（Paya Lebar）一带的城市购物中心（City Plaza），通过集体出售方式公开招标，指导价为9亿7000万元。

这个已有54年屋龄的永久地契项目，曾在2018年和2021年尝试过集体出售，但都因为业主不满意价格或是无法取得联系，两度未能达到最低80%的业主同意门槛。

它在2025年第三次启动集售计划，在今年2月14日签名期截止前，终于获得超八成业主同意出售，历经近10年才达到法定集售要求门槛。

负责销售的合登亚洲（Huttons Asia）星期一（8月10日）发布文告宣布销售详情，城市购物中心占地约1万3146.1平方米或14万1503平方英尺。招标活动将在2026年10月13日下午2时截止。

合登亚洲说，经过集体出售委员会及其顾问从今年2月开始的规划磋商，市区重建局已出具书面的初步建议（Outline Advice），原则上支持将这幅地段改建为以住宅为主、首层为商业用途的综合用途发展项目，但仍须获得必要的规划和法定许可（statutory approvals）。

另外，根据《2025年发展总蓝图》，城市购物中心所在地段目前被规划为商业用地，容积率是3.0。合登亚洲指出，基于当下的商业用地规划，购买这个资产无须缴纳额外买家印花税（ABSD）。

合登亚洲投资销售总监连镛智说：“城市购物中心是巴耶利峇区域最后几个大型的重建项目之一……市区重建局出具的书面初步建议，进一步明确了这幅地段的规划方向，为发展商提供绝佳机会，打造一个地标性的住宅主导型综合发展项目。”

根据过往资料，城市购物中心总楼面面积约3万3781平方米，共有450个单位，包括384个分层地契零售单位，以及66个住宅单位。