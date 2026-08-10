国际局势持续动荡不安，吸引全球财富流向亚洲。作为重要区域财富中心之一的新加坡因此受益，也使财富管理业务成为本地三家主要银行的关键盈利来源。

《联合早报》根据公开及银行提供信息整理，星展集团、华侨银行和大华银行2026年第二季合计吸引200亿元的新财富（net new money），略超过去年全年的四分之一。彭博新闻此前报道，本地银行去年吸引770亿元新财富。

星展第二季吸引110亿元新财富流入，华侨共吸引60亿元，大华新增财富30亿元。

强势“吸金”能力带动三家银行财富管理费用收入取得抢眼增长。

星展次季财富管理收入同比增长42%至9亿1900万元，财富部门的资产管理规模（AUM）上升16%到5160亿元。华侨财富手续费收入增44%至4亿7000万元，资管规模达到3500亿元的新高。大华的财富收入为2亿4300万元，同比增约29%，资管规模升至2040亿元。

得益于财富管理等非利息收入增长，三大银行第二季业绩均超出市场预期。华侨银行与大华银行净利都取得双位数增速，分别同比涨了22%和10%，至22亿2100万元和14亿7800万元；星展净利同比增9%至30亿7900万元。

国际局势动荡吸引资金流入 银行看好大中华区财富市场

新加坡数码资产交易所（SDAX）经济顾问宋生文接受《联合早报》访问时说，中东冲突尚未平息，霍尔木兹海峡等关键航道受干扰，同时贸易壁垒上升，大国之间信任减弱，新加坡作为资金避险天堂的地位日益增强，仍在吸引财富流入。

宋生文援引新加坡金融管理局数据指出，今年6月境外居民在新加坡银行系统的存款额同比上升7.3%至6677亿元，是近八个月最快同比增幅，相比伊朗战争爆发前的2月高出约418亿元。这类存款今年3月至6月平均每月增加104亿元，而去年同期每月平均减少30亿元。

三家银行指出，亚细安是重要的财富管理业务来源，大中华地区则是重点发力市场。

星展集团总裁陈淑珊在上周业绩汇报会上提到，台湾经济增速高达两位数，当地半导体、人工智能（AI）基础设施领域股票的亮眼表现，带动居民收入走高，财富管理市场潜力巨大。

华侨银行环球个人银行业务总裁郭斯强说，银行在香港业务发展良好，对该市场前景非常乐观。华侨有计划在香港增设财富管理分行。

大华银行今年7月也曾在香港的活动上透露，计划到2030年将香港私行资管规模和营收扩大至目前的五倍。

马来亚银行（Maybank）新加坡集团财富管理总监陈秀慧受访时说，预计财富管理今年下半年仍然是本地银行重要的盈利增长支柱。她指出，亚洲财富持续增加，加上客户对继承、遗产规划和跨境投资的需求上升，新加坡仍是值得信赖的财富中心。

中国大陆对离岸信托征税 银行称仍在评估影响

中国大陆近期宣布对本国公民设立的离岸信托，及其存续期内产生的相关收益征收20%税率，引发市场关注有关措施是否影响银行的大中华区财富管理业务。

对此，华侨银行旗下私人银行新加坡银行（Bank of Singapore）首席执行官巫毅盛认为，目前下结论还为时尚早，银行已制定多项管控措施和流程，并配合规定与客户沟通。他说，消息发布后尚未看到任何重大的资产流动，一些客户表达担忧，希望进一步了解规定，也有客户表示欢迎。

大华首席财务官梁永祈说：“初步来看，我们认为不会产生任何实质影响，但会密切关注事态发展。”

星展总裁陈淑珊上周回应媒体时说，这体现了财富管理业务的“本土化”（domestication）趋势。“这也意味我们要为客户提供强大的本土财富管理解决方案，无论是中国大陆、印度尼西亚、台湾还是香港，所以立足本土市场会是关键驱动力。”

陈秀慧受访时指出，中国大陆在税收政策等监管举措的变化，也凸显了财富管理领域在透明度、合规性与专业咨询等方面的重要性与日俱增：“尽管客户可能会根据新规重新审视现有部署，但我们认为，这类发展将进一步强化对可信赖咨询服务的需求。”