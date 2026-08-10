美国头部人工智能（AI）公司Anthropic将借助外部战略合作，投资AI算力基础设施建设，为旗下AI大模型Claude未来算力需求进行提前部署。

根据Anthropic和麦格理资产管理公司（Macquarie Asset Management）星期一（8月10日）联合发布的文告，包括新加坡政府投资公司（GIC）在内，三方目前已达成战略合作，成立名为Theseus Infrastructure的新实体，以大规模开发建设、运营和租赁数据中心基础设施。

文告说，麦格理资管公司所管理的基金以及GIC，将为项目提供大部分股权融资资金；Anthropic则承诺，若消费者因这些设施而面临电费上涨，公司将承担责任。

这些数据中心初期将重点关注美国市场，Anthropic会是主要租户。文告还说，规划中的数据中心项目仍需要大量资本投资，但有望在选址社区创造数千个建筑工作岗位和长期运营岗位。

联合文告及三家机构，都没有透露关于未来项目规模和具体计划支出等细节。

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彭博新闻报道说，Anthropic曾在2025年宣布将投资500亿美元（约640亿新元），在美国多个地点建设数据中心。但相比竞争对手OpenAI，Anthropic在这类基础设施方面仍缺少引人注目的合作项目。

GIC今年5月29日参与了Anthropic的H轮650亿美元融资，令后者估值达到9650亿美元。

Anthropic今年也可能会通过首次公开募股（IPO）上市，此前报道称预计最早10月上市。