尽管中东冲突和美国重新实施关税仍有不确定性，人工智能（AI）相关需求强劲，推动新加坡电子产品出口持续攀升。新加坡企业发展局将全年非石油国内出口预测范围大幅上调至增长14%至16%。

企发局星期二（8月11日）发布2026年第二季数据显示，新加坡次季非石油国内出口大幅增长27.4%，相比第一季9.6%的涨幅显著扩大。

企发局指出，第二季非石油国内出口增幅超预期，主要得益于具韧性的全球经济，以及AI相关需求和资本支出持续增长。

其中，电子产品出口第二季同比飙升88.1%，相比今年首季57.8%的涨幅显著加速。这主要得益于集成电路、磁盘媒体和个人电脑等产品出口，分别上扬91.9%、182.5%和79.8%。

非电子产品出口则相比今年首季的下降3.5%显著升温，到第二季转为增长8%。这主要因为特殊机械、药物药品和测量仪器等产品，第二季出口分别上涨36.2%、62.3%及21.2%。

出口市场方面，新加坡对台湾、美国和韩国的出口净额，第二季分别上扬90.4%、58.9%和67.1%。这主要得益于电子产品出口，第二季从新加坡往这三个市场出口的电子产品净出口额增速分别高达198.8%、250.2%、178.8%。

华侨银行首席经济师林秀心受访时说，台湾、美国与韩国都在AI产业链中扮演关键角色，因此在AI成为非石油国内出口关键驱动力的背景下，新加坡对这三个市场的净出口出现大幅增长。

企发局今年第二次上调全年预测

展望下半年，在AI相关需求坚挺、主要电子公司业绩指引向好，以及电子产品价格走强的支撑下，非石油国内出口预计继续增长。因此，企发局将2026年全年非石油出口预测，进一步上调至增长14%至16%。

这也是当局今年第二次上调全年非石油国内出口预测。今年5月，当局已将全年非石油国内出口增长预测上调到3%至5%，高于2月预测的2%至4%。这次的上调幅度更高。

林秀心说，新加坡上一次出现如此惊人的非石油国内出口全年涨幅，得追溯到2010年，当时是得益于2008年全球金融危机后，全球制造业与电子产品市场进入复苏阶段。

她认为，非石油国内出口到第三季将维持两位数增速，预计到第四季放缓至个位数：“如果全球AI需求保持强劲，全年同比增幅将达15%左右。”

马来亚银行经济师李顺荣说，全球AI资本支出热潮，将继续推动对半导体、服务器相关产品设备的需求增长，数据中心建设势头进一步提升相关需求，预计下半年非石油国内出口增速将保持稳定。

星展银行高级经济师蔡汉廷说，美国超大规模企业仍在投资AI基础设施，将继续支撑新加坡电子和精密工程出口的外部需求，包括存储晶片、服务器相关产品和半导体设备等。

不过，企发局提醒，我国经济展望仍面对中东冲突持续、美国进一步加征关税等潜在下行风险。