华侨银行（OCBC）扩大手机贵金属投资服务，除了黄金和白银，散户即日起也可通过手机应用程序买卖铂金（platinum）和钯金（palladium），最低投资0.01安士。

以8月7日的价格计算，0.01安士铂金约为23元，钯金则约18元。

华侨银行用户可登录手机应用程序，点击“投资（Investments）”，进入“贵金属（Precious Metals）”页面，便可查看贵金属实时价格，并完成购买。

华侨银行用户可登录手机应用程序实时买卖四种贵金属。（华侨银行）

华侨银行星期二（8月11日）发文告说，银行旨在降低散户投资贵金属和多元化资产的门槛，过去铂金和钯金交易只向较富裕客户开放。

加上2021年起开放的数码黄金和白银，华侨成为新加坡唯一向散户提供所有四种主要贵金属交易服务的银行。

铂钯金适合能承受高波动的投资者

与黄金主要作为保值资产，并受央行储备需求影响不同，铂金和钯金的需求则更大程度来自工业用途。

铂金广泛用于汽车制造、氢燃料电池和工业生产，钯金则主要用于汽车排放控制系统，因此，两者价格走势与汽车、工业和清洁能源领域的发展密切相关。

与此同时，这两种贵金属的全球供应集中在少数国家，使它们的价格走势可能与黄金和白银不同。

华侨银行集团研究预计，到2027年上半年，铂金和钯金现货价，分别有望升破每安士2000美元（约2561新元）和1500美元，高于今年6月底的1833美元和1389美元。

华侨银行财富管理主管陈秀丽说，银行通过小额投资和数码平台体验结合，降低所有客户投资贵金属的门槛。

不过，她也提醒，铂金和钯金属于波动较大的贵金属，适合能够承受较大价格起伏的投资者，为他们提供参与工业、稀缺资源和全球能源转型这三个投资主题交汇领域的独特机会。