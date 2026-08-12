美国与伊朗谈判前景再度充满迷雾，油价持续高企，令亚太股市涨跌不一。但市场对人工智能（AI）资本支出仍有信心，淡马锡据传有意投资于两家韩国半导体股的消息，提振了亚太科技板块。

新加坡海峡时报指数结束两个交易日连涨，星期三（8月12日）闭市下跌0.58%或33.42点，收报于5720.75点。

辉立证券金融服务经理徐伊婷受访时说，海指已经历了一段时间的上涨，因此出现短期回调，且投资者开始获利了结，都相当正常。

她说：“投资者可能只是在消化近期涨幅，并等待美国通胀数据公布，利率政策和地缘政治风险都更为明朗。”

因韩国媒体报道淡马锡有意直接投资于两家当地半导体巨头，三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix），导致其股价飙涨，更带动韩国股指闭市涨3.68%。

其他亚太股市方面，东京和台湾分别涨0.83%和0.88%，深圳起1.14%，上海涨0.32%；香港和悉尼分别下跌0.98%和0.41%。

隔夜，美国AI云服务商CoreWeave的超预期业绩提振了市场对AI投资的信心，但前景未明的伊朗局势和油价高涨，投资者担忧这可能会继续拖累亚洲经济。

另一方面，市场也在静待将在12日发布的美国最新通胀数据，以寻找美国联邦储备局后续行动的线索。

KCM Trade首席市场分析师沃特勒（Tim Waterer）就美伊谈判局势写道：“目前问题仍未得到解决，市场焦虑情绪持续加剧。交易员越来越担心，美伊提出的要求只会增加问题的复杂性，从而降低短期内达成可行协议的可能。”

布伦特原油价格星期三高开高走，截至下午4时13分左右已达每桶89.5美元（约114.42新元）。

睿盛银行（VP Bank）首席投资官布雷尔（Felix Brill）认为无须过于担忧油价影响。他指出，此前能源价格飙升可能导致经济增长放缓等担忧，大多都没有变成现实，而石油危机的进一步影响也一直处于可控范围内，美联储或将维持利率不变。

本地股市全场成交量12亿4000万股，总交易额22亿1000万元。上升股276只，下跌股281只。

分析师：近期三家本地银行业绩令人鼓舞

徐伊婷认为，近期三家本地银行业绩令人鼓舞，凸显出业务多元化的稳健表现，但以银行为支柱的新加坡股市涨势仍不均衡，若想海指上涨行情持续，还须其他公司也有优良业绩表现。

30只海指成份股中，10只上涨，15只下跌，五只持平。涨幅最高的华业集团（UOL）收涨2.42%，报10.17元。星展集团（DBS）跌幅最大，闭市收于75.85元，下跌1.48%。

在个股消息方面，建筑发展商华中环球（Huationg Global）闭市后发布截至6月底的2026年上半年业绩，营收同比上升64%至1亿9779.9万元，净利则同比下降5.4%至815万9000元，每股营收4.25分。

集团表明，上半年利润下降主要受到土木工程服务和内陆物流支持（inland logistics support）业务毛利率下降的影响。由于项目组合发生变化，加上期间材料和燃料成本上升。另外，集团在2026年上半年启动宿舍租赁业务，取得运营收入995万6000元。

华中环球股价星期三闭市收报0.735元，无涨跌。

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