因劳动力成本上升且餐饮市场竞争激烈，食阁业务盈利能力更是显著下降，新加坡餐饮集团友记集团（YKGI）今年上半年营收虽保持增长，但净利同比下跌14.3%。

友记集团星期三（8月12日）闭市后发布截至6月底的2026年上半年业绩，营收同比增长14.8%至3829万5000元，净利同比下滑14.3%，收缩至170万元。

集团在业绩报告中说，本地餐饮市场竞争加剧，导致现有门店盈利能力下降，新开门店所贡献利润也无法抵消这一影响，尤其是在食阁业务。

其中，由于在新达城（Suntec City）去年刚开业的食阁尚未实现稳定经营，导致亏损30万元，以及在南洋理工大学运营的食阁租约于今年5月到期令利润缩水约30万元，友记集团食阁业务的整体税前利润同比骤降46%，至70万1000元。

友记集团说：“其他在经营的食阁，也在竞争加剧的情况下营收走弱，进一步加剧利润下滑。”

友记集团至今已有30余年历史，它在新加坡经营友记鸭饭、My Kampung鸡饭、PastaGo等餐饮品牌，以及Food Arena等食阁品牌，同时是吃茶三千（CHICHA San Chen）茶饮品牌在新加坡的独家特许经营商。

另一方面，友记集团指出新加坡餐饮业劳动力市场持续紧张，集团须积极采取行动吸引并留住人才，这导致员工成本上涨，进而影响业绩。

集团上半年员工福利支出为1007万5000元，同比上涨7.9%。采购、折旧摊销、财务和其他成本同样都出现显著上升。

友记集团星期三股价闭市收报0.14元，无涨跌。