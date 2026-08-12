NTT数据中心房地产投资信托（NTT DC REIT）发布截至6月底的2026／27财年首季业务报告，首季净房地产收入与可派发收入均超出上市时的预期。

根据信托管理公司星期三（8月12日）闭市后发布的文告，NTT数据中心信托净房地产收入为2793万9000美元（约3567万新元），相比首次公开售股（IPO）时的预期增加5%；可派发收入则比IPO的预期上升10.6%，达2262万7000美元。

不过，营收则为5810万美元，比IPO时预测的5870万美元低1.1%。

信托目前旗下共有六处资产，分布于美国、新加坡和欧洲、中东及非洲（EMEA）地区，整体入驻率截至6月底达95.9%，相较3月底的95.1%略有上升，主要得益于位于美国加利福尼亚州的CA1与CA4数据中心，以及位于新加坡的SG1数据中心的扩张。

此外，信托旗下资产本财年上半年的租金调整率（Rental Reversion）为13.4%，加权平均租赁期（WALE）为4.3年，仅14%的租约会在2026／27财年到期。

债务方面，信托截至6月底的总杠杆率为31%，相比3月底的29.2%略有上升；加权平均债务成本（Weighted Average Cost of Debt）从4.01%降至3.98%，利息覆盖率（interest coverage ratio）从4.2倍升至4.7倍；信托没有债务会在最近两个财务年内到期。

NTT数据中心信托股价星期三闭市收报0.935美元，上涨0.54%。