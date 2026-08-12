因俄罗斯及中亚地区业务销量增长，新加坡跨国食品饮料制造与分销集团富旺朝控股（Food Empire Holdings）上半年扭亏为盈，取得净利3534万8000美元（约4519万新元）。

根据富旺朝控股星期三（8月12日）闭市后发布的文告，集团2026年上半年营收3亿1507万美元，同比增长15%，主要得益于各市场板块业务的收入增长，尤其是俄罗斯和中亚地区。

文告指出，俄罗斯的业务收入是富旺朝最大的营收来源，今年上半年商品销售额达到1亿零315万美元，同比增约24.59%。俄罗斯卢布走强，也进一步推动了集团俄罗斯业务收入增长。

另外，中亚地区业务营收增长33.6%至6048.3万美元，在所有市场中增长最为强劲；东南亚和南亚业务收入则分别同比上升2.4%、4.4%，分别达到7931万美元和3861万美元。越南仍是东南亚市场中贡献最大的市场，欧洲业务销售额则增长5.5%至2500万美元。

富旺朝指出，基于核心市场消费者对速溶饮料的强劲需求，加上集团稳健的产能扩张项目储备和良好的资产负债表，他们预计全年业绩将保持强劲增长，除非出现不可预见的意外情形。

其中，富旺朝位于哈萨克斯坦霍尔果斯的咖啡混合料生产工厂现已投入运营，预计从2026财年下半年开始贡献业绩。

对于近期伊朗战争带来的运费与能源、包装等成本上涨，以及中东冲突对全球航运和石油市场带来的连锁反应，富旺朝管理层透露，目前预计不会有直接的实质性影响，因为这些地区都不是集团的核心市场，但他们会密切关注潜在的间接影响。

富旺朝集团总裁兼执行董事苏迪普·奈尔（Sudeep Nair）说：“上半年业绩反映了集团多元化业务布局的实力，以及旗下品牌和商业模式在核心市场的韧性。”

在建项目方面，富旺朝在印度扩建的喷雾干燥速溶咖啡工厂项目，预计在2027年底竣工；位于越南的新冻干速溶咖啡工厂则预计会在2028年完成。

集团宣布2026年上半年派发中期股息每股4分，高于2025年上半年的每股派发3分。

公司股价星期三闭市报2.51元，上涨0.4%。