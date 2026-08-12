中远海运国际（新加坡）（COSCO SHIPPING International (Singapore)）今年上半年净利大增188%到756万5000元，主要因为收入增长且利息支出下降。

中远海运国际（新加坡）星期三（8月12日）闭市后发布截至6月底的2026年上半年业绩，营收同比增长6%至9679万1000元，主要得益于物流、修船及海事工程（ship repair and marine engineering）等业务板块收入增加。

其中，物流业务收入约占集团总营收的88%，因为来自仓库服务和汽车运输服务（automotive services）收入增加，该板块上半年营收同比上升6%至8520万元，税前利润同比增60%；来自修船和海事工程的营收则同比上升14%至1040万元，但税前利润下降45.4%。

集团指出，2026年上半年他们继续推进在马来西亚物流业务的整合，以精简业务结构、提升运营效率并优化成本。作为举措的一部分，集团已启动东亚货运服务有限公司（East West Freight Services Sdn. Bhd.）和Golden Logistics&Storage的自愿清算程序，“预计不会给集团的财务状况造成重大影响”。

集团还指出，2026年的全球经济前景仍充满不确定性，持续进行的地缘政治冲突、能源与大宗商品价格高企，加上贸易碎片化和全球贸易链调整等，都对公司所在行业构成影响。

展望未来，中远海运国际（新加坡）认为，种种因素相互交织下，市场仍有剧烈波动，而国际贸易流动、航运路线和全球供应链运作或继续受到影响。

对此，中远海运国际（新加坡）强调，在全球经济前景不明朗且市场环境多变的背景下，集团将密切关注新加坡、马来西亚和东南亚地区物流及共同供应链行业的发展动态，采取审慎的资本配置、运营整合和业务扩张策略。

中远海运国际（新加坡）股价星期三收报0.119元，共跌1.65%。