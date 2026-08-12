在凯利板上市的美容服务公司谢美丽控股（Mary Chia Holdings）要求延期召开年度股东大会及提交年度申报的申请，目前已被拒绝，公司须在今年8月底前提交年报。

谢美丽控股星期三（8月12日）发布文告说，新加坡会计与企业管制局（ACRA）拒绝了他们相关延期申请，目前公司召开2026财年年度股东大会（AGM）和提交本财年年度申报的截止日期，仍分别为原定的2026年7月31日和8月31日。

公司说，他们正在和审计机构等顾问密切合作，根据目前进展，余下的审计现场工作（audit fieldwork ）和相关财务报告工作，可能仍需要更长时间来完成。

因此，公司计划在8月底前提交未交齐的证明文件，完成审计现场工作，在9月11日由审计师签署并定稿2026财年年报草案，9月28日召开年度股东大会，并到10月底或之前向ACRA提交财年年度申报表。

谢美丽控股曾在5月底宣布，由于台湾业务收入下降及运营成本上升，公司预计2026财年将蒙受净亏损。该公司股价停留在0.016元，无变动。