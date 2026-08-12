得益于建筑材料产品业务（BMU）等板块收入增长，丰隆亚洲（Hong Leong Asia）2026年上半年净利同比大涨64.1%，至9190万6000元。董事会建议每股派发3分的中期股息，同比去年上升了50%。

丰隆亚洲星期三（8月12日）闭市后发布截至6月底的半年业绩，今年上半年取得营收31亿2926万元，同比增长17.6%；每股盈利上升了60.9%至12.05分。

集团指出，上半年业绩表现，主要是得益于持股的中国玉柴国际公司和建筑材料产品业务的强劲表现，以及收购建筑产品供应商杨泰隆（Yong Tai Loong）后带来的业绩贡献。

其中，中国玉柴上半年营收高达27亿元，同比增长16.8%，预计期内销售的发动机总数同比上涨了10.9%，至27万7684台；卡车发动机销量则上升了20.4%。

另外，集团在新加坡和马来西亚的建筑材料产品业务上半年营收3亿8480万元，同比增长24.1%。新加坡建筑活动持续增长，支撑了预制件和预拌混凝土等建筑材料的强劲需求。

丰隆亚洲说，尽管中东冲突导致燃料成本上升，并给行业带来了不确定性，但集团中标关键项目，也推动了预制件业务在2026年上半年创下订单量新高。此外，集团在今年4月收购了建筑产品供应商杨泰隆，也增强了丰隆亚洲的建材产品组合。

不过，丰隆亚洲也提醒，尽管新加坡和马来西亚市场需求或将持续，投入成本上升和物流趋紧的挑战仍然存在。集团将继续专注于增强订单储备、提升运营效率和控制成本，以保持竞争力并增强韧性。

丰隆亚洲董事会建议派发每股3分的中期股息，股票注册截止日期为8月27日的下午5时，预计在9月9日派发。

丰隆亚洲星期三股价收报3.1元，微涨0.65%。