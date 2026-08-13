得益于业务组合优化和执行严谨高效，新科工程（ST Engineering）2026年上半年净利同比增加27.1%至5亿1210万元；董事会建议第二季派发每股5分的中期股息，高于上一年同期的每股4分。

新科工程星期四（8月13日）发布截至6月底的业绩报告显示，今年上半年营收同比上升11.1%至65亿7300万元，主要因为三大业务板块均实现全面增长。

从各板块表现看，国防与公共安全业务上半年营收同比增加7%，至28亿2300万元，上半年共取得国际国防订单合计12亿元；商业航空航天业务则取得营收26亿9400万元，同比劲增15%；城市解决方案与卫星通信业务营收也同比增长15%至10亿5600万元。

截至2026年上半年，新科工程持有订单金额总计高达357亿元，约57亿元的订单预计在今年剩余月份内交付。

新科工程在上半年新增合同金额合计约76亿元，其中来自国防与公共安全业务、商业航空航天业务和城市解决方案与卫星通信业务的新订单，分别有36亿元、29亿元和12亿元。

另外，新科工程上半年的新合同中，有48亿元来自第一季，29亿元来自第二季；根据上星期五（7日）披露内容，新科工程第二季新订单金额相比去年同期的47亿元下降38.3%。

新科工程董事会建议今年第二季派发中期股息每普通股5分，股票注册截止日期为8月24日的下午5时，预计在9月4月派发。

新科工程星期三（12日）闭市股价报10.28元，涨0.78%。