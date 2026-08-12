新加坡股市今年7月证券市场交易额同比增长37%至462亿元；证券日均交易额（SDAV）则连续第六个月突破20亿元，同比增长37%。

根据新加坡交易所（SGX）星期三（8月12日）发布的文告，新交所市场的总市值截至7月份已达到1.2万亿元，高于前一个月的1.1万亿元。

此外，衍生品交易量同比上涨16%，至3390万份合约。7月份整体换手率为44%，高于2025年7月的41%。

新加坡海峡时报指数今年7月合计上涨8.9%，至7月底为5628.5点，是五年多来最大的单月涨幅。新交所说，这主要得益于全球资金从科技板块流向具防御性的新加坡金融板块。

值得注意的是，散户投资者已是连续第六个月净买入，7月净流入资金环比增长92%，达到5亿4520万元，主要流向中小型股。

另一方面，海指的交易所挂牌基金（ETF）7月份连续第17个月净流入，累计流入资金16亿元，资产管理规模同比大增89%至56亿元。

新交所还指出，在美国经济前景喜忧参半的背景下，促使投资者在新交所上市的货币市场进行避险操作，7月份外汇期货总交易量同比增长54%，增加至930万份合约。