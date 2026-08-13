上市和私募基金管理收费收入强劲增长，带动凯德投资（CapitaLand Investment）上半年扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）同比增长14%，达到3亿2700万元。

集团没有派发股息，与去年同期一样。

凯德投资星期四（8月13日）开市前公布的上半年业绩报告显示，上半年总营收下滑2%，至10亿1800万元，主要因为资产脱售贡献减少，不过收费业务收入增加，抵消部分跌幅。

息税折旧摊销前盈利（EBITDA）为5亿8100万元，与2025年上半年持平。

撇除资产脱售收益、重估和减值等项目，营业盈利（Operating PATMI）也同比上扬13%至2亿9300万元。

基础基金管理业务继续成为增长核心。今年上半年，集团收费收入相关业务（Fee Related Revenue）同比增长20%至6亿8700万元。

其中，上市基金管理收费收入增长45%至2亿2400万元，私募基金收费收入也大增59%至9200万元。两项业务收入合计比去年同期多出48%。

集团说，未来将通过收购、投资组合优化和资本市场活动扩大房地产投资信托业务，同时继续开发不同资产类别和市场的新上市投资工具。私募基金方面，则将重点发展商业房地产、住宅、自助仓储和信贷策略。

凯德投资星期三（12日）股价收报2.73元，涨0.37%。