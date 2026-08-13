星和（StarHub）今年上半年净利报2亿5810万元，比去年同期的5190万元大增397%。

同时，星和宣布为上半年派发每股3分的中期股息。星和也重申其股息展望，即全年每普通股股息为6分。

星和星期四（8月13日）开盘前发布业绩报告指出，上半年总营收同比下滑14%至9亿6970万元。

截至6月30日，星和手上现金额为5亿1570万元，自由现金流也转正，报4060万元。

谈及上半年净利暴涨的原因，星和解释，这归功于在今年4月，终止涉及本地网安公司安信资讯安全（Ensign InfoSecurity）的汇总转让权利（Aggregate Assigned Rights）所产生的单次收益。

星和首席执行官艾彭（Nikhil Eapen）指出，公司正采取果断行动，在充满挑战且竞争激烈的市场中，强化自身竞争优势。“在消费者业务方面，我们正针对不同品牌和客户群体，以更精准的方式展开竞争。”

至于企业业务，艾彭也说，订单额正同比加速增长，反映出市场需求稳健。“我们正通过审慎的合作伙伴关系、优化资本措施，逐步重塑业务。”

星和星期三（12日）收报1.08元，无涨跌。