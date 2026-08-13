新电信2027财年首季净利同比下滑71.6%至8亿1800万元，主要因特别账项收益比去年减少。不包括特别账项收益，基本净利则同比增长21%，达8亿3100万元。

去年同期的特殊账项收益，主要是出售Airtel股份，以及泰国Intouch和Gulf Energy合并获得22亿元的特别账项收益。

新电信（Singtel）星期四（8月13日）盘前公布截至6月底的第一财季业务报告。

业绩公布后，截至早上10时，新电信股价下跌2.1%，报4.2元。

新电信说，基本净利的增长贡献，主要来自Airtel、AIS、恩士迅（NCS）、澳都斯（Optus），以及旗下数码基础设施公司（Digital InfraCo）的业绩增长。

基本净利是集团核心股息的派发依据，新电信每股盈利数据是在发布每半年和全年业绩时公布。

数据也显示，新电信首季营收同比增长4.9%至35亿5800万元，息税折旧摊销前盈利（EBITDA）上扬8.7%至10亿7600万元。

集团指出，恩士迅、澳都斯和数码基础设施公司都实现两位数增长，推动运营公司息税前盈利（OpCo EBIT）增长10%，超出预期。不过，部分增长被新加坡业务疲软所抵消。

新加坡业务营收下滑3.1%

集团的新加坡业务（Singtel Singapore）持续面临激烈价格竞争，营收同比下滑3.1%，数据和互联网业务的增长，被移动、ICT和传统服务的下滑所抵消。

澳大利亚业务方面，澳都斯的移动服务营收在涨价的带动下增长3.3%，但消费者信心疲软导致设备销售减少，整体营收下降2.2%。

新电信也指出，数码基础设施公司营收增长18.9%，EBITDA增长20.8%。旗下数据中心业务Nxera的新加坡和区域数据中心签约容量持续增加，到2028财年，EBITDA有望比2025财年的1亿6500万元翻一倍。

集团第一季度也取得净财务收入，去年同期则为净财务支出。这主要得益于首次收到来自泰国能源巨头海湾发展公司（Gulf Development）的1亿5300万元股息。