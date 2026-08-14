新加坡科技公司Grab创办人兼集团总裁陈炳耀近两个月内共卖出80万股Grab股票，合计套现约301万2680美元（约385万6863新元）。

根据Grab于星期三（8月12日）以及7月14日向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，陈炳耀分别在8月10日和7月10日，合计卖出40万股，每股加权平均售价分别约为3.6218美元和3.9099美元，总值约301万2680美元。

总部位于新加坡的Grab，在美国纳斯达克交易所上市。根据披露文件，这两次交易是陈炳耀通过10b5-1交易计划进行。

文件指出，陈炳耀去年11月11日根据美国SEC相关规定确认这项交易计划，并由相关代表按照计划执行股票出售。文件所披露的售价，是在不同价格区间分多笔交易完成后计算出的加权平均价格。

根据美国SEC的10b5-1规定，可能会接触到重要非公开信息的上市公司董事和高管，可以在未获取公司重要内部信息的情况下，预先制定股票买卖计划，明确出售或购买的股票数量、价格，以及交易时间等安排。这类预先制定的计划，可在面对内幕交易指控时作为抗辩依据。

Grab于8月4日发布第二季业绩，这个季度净利同比大增620%，达到2亿5200万美元。营收则从去年同期的8亿1900万美元增至9亿9700万美元，增幅达22%，主要受配送、出行和金融服务业务的营收增长带动。

集团预期，促销活动和扩张计划将进一步推动电召车和外卖服务增长。它也上调2026年营收和盈利预测，预计介于41亿美元至41亿5000万美元，高于此前预测的40亿4000万美元至41亿美元。

Grab股价星期四闭市时报3.70美元，上涨2.49%，过去一个月下跌6.09%。