隔夜美国通胀数据未见升温，市场押注美国联邦储备局继续按兵不动，美国与亚太科技板块受到提振而走高。但新加坡科技股未能同步共振，多家公司星期五（8月14日）逆势走低，整体板块持续波动。

但分析师认为，新加坡科技股此轮下跌，实际上与基本面关系不大，主要是投资者在业绩发布后获利了结所致。

美国科技股星期四（13日）隔夜走势强劲，带动标普500指数收于历史最高点。亚洲科技股星期五大多上扬，包括追踪亚太多只关键科技股的MSCI新兴市场信息与科技指数星期五一路上涨，截至晚间6时许上涨0.82%。科技股权重较大的首尔股市以涨幅2.42%作收。

然而，新加坡科技与半导体相关股票普遍下跌，纳峰科技（Nanofilm Technologies）跌幅最大，闭市跌13.2%；其次为福根集团（Frencken），下跌5.7%。

其他科技与半导体股如永科控股（AEM）、CSE环球（CSE Global）和微机械（Micro-Mechanics），跌幅介于1.1%至4.7%。

上涨的科技股有UMS控股（UMS Integration）、鸿通电子（Valuetronics）与创业公司（Venture Corp）等，涨幅介于0.1%至1%，升幅不如下跌股。

多只科技股业绩表现亮眼

东方汇理财富管理亚洲首席策略师陈达德接受《联合早报》访问时说，本地科技股下跌，主要是投资者在业绩发布后获利了结所致，与基本面关系不大。

事实上，多只科技股业绩表现亮眼，股价今年来也猛涨。这反而成了投资者获利了结的机会。

他以永科控股和UMS控股为例分析说，这两只半导体股之前因强劲业绩而价格攀升，业绩发布后股价均有一定回落，“这是获利回吐和仓位调整的典型表现”。

在人工智能（AI）相关需求增长的推动下，永科控股今年上半年净利暴涨876%，至3079万1000元；UMS控股截至6月底的第二季净利也大幅增长90%，到1984万元。

今年迄今，永科控股和UMS股价分别猛涨508%和139%。

陈达德强调，目前本地科技股走势和亚太科技板块的脱节只是暂时的。“因此，这也是投资者考虑逢低买入的好机会。”

星展集团研究分析师认为，这两家半导体企业都显著受益于AI基础设施需求持续升温，业绩前景都相当乐观。

星展集团分析师陈剀慧就指出，永科控股已是第二次上调业绩展望，充分说明这家公司在晶片测试需求上行周期中已做好准备，多元化战略也初见成效，或继续支撑盈利预期上涨。她维持“买入”评级，并将目标价从11.8元大幅调高至14.60元。

马来亚银行分析师也认为，福根集团第二季净利下跌3.4%，不过预计它的主要半导体客户会在下半年逐步扩大产能，继续给予这只股“买入”评级。