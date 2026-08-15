从中国移居新加坡创业并扎根，支持社区服务17年，拉丁马士民众俱乐部管委会赞助人孙修顺（62岁），今年获颁公共服务奖章（PBM）。

孙修顺也是全球最大铝土矿海运商、新加坡韦立国际集团的创始人兼总裁。

他原籍中国山东，2002年创业，约2006年把经营核心迁到新加坡，随后入籍新加坡。

孙修顺接受《联合早报》访问时说，当年他的事业和生活逐渐稳定后意识到，家庭和公司能够在新加坡扎根，离不开安全、稳定和包容的社会环境，希望在能力所及范围内回馈社会。

2009年，他经朋友和基层领袖介绍，开始参与拉丁马士社区服务。孙修顺发现，许多工作虽不起眼，却与居民日常生活息息相关。

孙修顺这些年来主要从资金和资源方面支持拉丁马士基层团队，包括援助有需要的居民，支持中秋节等社区活动，在帮助弱势群体之余，也促进邻里交流和社区凝聚力。

此外，他也参与中区社理会、总统慈善挑战等公益项目，并曾支持裕廊湖花园中秋灯会慈善筹款活动。

孙修顺说，最有意义的并非某个特别活动，而是看到资源最终真正帮助到有需要的人。

例如，部分居民面对生活、家庭或经济压力，“基层团队和义工最了解居民需要什么，而我的角色，就是为这些工作提供资源和支持。”

企业发展与社区共建不是平行线

孙修顺近年频繁到非洲出差，尽管海外业务发展迅猛，但他也在尽力支持社区工作。

“企业经营与社区共建从来不是两条平行线。饮水思源，企业在具备能力时回馈社会，是再自然不过的事。”

对于获颁公共服务奖章，孙修顺感到既荣幸又感恩，也让他对新加坡有了更深一层的归属感。他也强调，社区工作能真正发挥作用，离不开议员、基层领袖和义工长期在第一线投入，这些工作仅靠个人的捐助不可能完成。

未来，他也将继续支持社区服务，尤其关注低收入家庭、年长者，以及有实际困难的居民，并希望在老龄化趋势下，多支持独居老人和弱势家庭等需持续细致照顾的人群。