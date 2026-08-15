在美联储9月加息预期持续降温，黄金市场在8月中旬迎来了强劲的复苏行情。本周黄金一度触及两个多月以来的最高水平，延续上周的涨幅。

展望下周黄金走势，分析师大多看好金价将继续攀升。

根据Kitco的最新周度调查，参与调查的10名分析师中，9人预计下周金价将继续攀升，仅1人预测下跌，无人看平。

资产策略国际公司（Asset Strategies International）总裁兼首席运营官切坎（Rich Checkan） 说，消费者物价指数上涨速度放慢，结合之前的就业岗位净流失和失业金申领人数的上升，让投资者坚信美联储升息周期已达尾声。

他说：“金价从每安士4000美元附近的盘整底部强劲反弹，明显地下来金价会走高。”

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现货黄金价格本周上演一出“冲高、回落、再反弹”的行情走势。本周开始时，现货黄金星期一（8月10日）开盘报每安士4342.50美元，随后稳步走高。

星期三（12日），由于美国公布的7月消费者物价指数（CPI）数据基本符合预期，极大缓解了市场对美联储9月再度加息的担忧。金价借势飙升，并在星期四触及每安士4450.23美元的两个多月高点。

然而，投资者高位获利和通胀保护需求的减弱，使得金价在星期四晚些时候遭遇重挫，星期五还达到每安士4311.22 美元的周内低点。

不过，这一跌势转瞬即逝。在美国零售销售数据意外下降 0.6%后，市场加强美联储在9月维持利率不变的预期。金价星期五前强劲反弹。

总结一周黄金走势，黄金上周收报每安士4376.82美元，一周累计上涨0.84%，最高上探每安士4342.50美元，最低下探每安士4311.22 美元。

下周黄金市场将迎来多项重磅数据，包括下星期三公布的美联储7月货币政策会议纪要。由于上次会议上有三名委员投下了反对票，市场预料会深度解读会议纪要关于决策者对通胀、经济增长以及未来利率路径的讨论。