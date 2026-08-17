新加坡房地产投资信托（S-REIT）上半年表现基本符合预期，其中拥有数据中心、新加坡办公楼和零售资产的信托，在每单位派息（DPU）增长方面表现领先。

分析师指出，由于市场预期利率会长时间维持在较高水平，导致信托股价承压。从这一轮成绩来看，多个领域的租金调升率仍保持增长，S-REIT基本面实际上好于股价所反映的情况。

FSM Global提供的数据显示，今年上半年共有六只信托的每单位派息增幅达到双位数，分别是华联房地产投资信托（OUE REIT）、新达信托（Suntec REIT）、恒信综合地产信托（Alpha Integrated REIT）、百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）、吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT）和砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）。

涨幅最大的是Prime美国房地产投资信托（Prime US REIT），上半年每单位派息0.50美分，比去年同期的0.12美分高出三倍以上。这是因为信托管理公司在去年下半年，将派息率从50%提高至65%，而更早之前因美国办公楼市场面对挑战，派息率仅为10%。

FSM Global研究及投资组合管理部研究分析员陈秋伊受访时说，主要运营数据中心、新加坡办公楼和零售资产的信托，表现较为亮眼。

例如，吉宝数据中心REIT持续受益于云计算和人工智能（AI）基础设施建设带来的结构性需求，净房地产收入同比增加15.1%。

新达信托的新加坡办公楼和零售资产贡献几乎全部的每单位派息增长，投资组合入驻率接近99%，租金调升率介于高个位数至低双位数。

马来亚银行证券分析师古哈（Krishna Guha）受访时指出，在研究团队追踪的房地产投资信托中，商业信托的表现最好，每单位派息同比平均增长9.5%。

酒店信托则表现持平，城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）派息增长，但远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）派息下滑。

上半年总回报率下跌逾6%

S-REIT今年上半年表现跑输大盘。富时海峡时报房地产投资信托指数（FTSE ST REITs Index）的总回报率为负6.2%，显著低于取得11.3%总回报率的海峡时报指数。

陈秋伊认为，S-REIT上半年整体表现稳健，而且盈利正在改善，但单位价格还没跟上这一步伐。

展望下半年，古哈继续看好商业信托前景，接着是工业和酒店信托。他说：“需关注新元利率走势，以及新元兑其他主要货币的表现。”

陈秋伊表示，酒店业仍面临机票价格高昂、地缘政治局势抑制旅游需求等风险，但鉴于下半年盛事众多，包括世界一级方程式赛车（F1）和BTS开唱，或有助缓解相关影响。

因此，她更看好工业房地产和中央商业区（CBD）办公楼，以及数据中心的发展。

她说，市场关注点正转向那些具备明确每单位派息增长潜力、资产负债表稳健，以及拥有收购项目储备并能提升派息的房地产信托。