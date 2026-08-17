6月学校假期结束后，发展商在7月恢复推出新项目销售，7月份发展商推出889个非有地私宅新单位，售出731个。

市区重建局星期一（8月17日）公布的预估数据显示，不包括执行共管公寓（EC）在内，发展商7月推出的新私宅，主要集中在中央区以外（OCR）和核心中央区（CCR），分别有542个和270个单位。

在销售成绩方面，发展商7月共售出731个单位，中央区以外售出334个新单位，而核心中央区卖了235个；其他中央区则有162笔交易。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明说：“7月的销量比6月大幅增长超过三倍，但销售量仍比去年同期低了22.2%。”

叶润明也指出，今年前七个月，发展商共推出了4516个单位，比去年同期的5751个少了21.5%；销售量也比去年同期的5527个，少了11.6%至4885个单位。

7月最畅销的项目是在中央区以外（OCR）的鑫丰伦多花园（Lentor Gardens Residences），月内共售出270个单位，中位数尺价达2357元。其次是位于核心中央区的达恩豪庭（Dunearn House），共卖出212个单位，中位数尺价为3111元。