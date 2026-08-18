总部设于新加坡的超大规模数据中心运营商DayOne，获星展银行、华侨银行和大华银行联合提供一笔为期四年、总额5亿3000万元绿色贷款，用于支持公司在新加坡建设首座数据中心。

三家银行星期二（8月18日）联合发表文告说，这座数据中心预计也是新加坡首座固体氧化物燃料电池（Solid Oxide Fuel Cell，简称SOFC）技术发电的数据中心。这属于概念验证计划的一部分，旨在探索以氢能（Hydrogen）为基础的能源解决方案。

这笔贷款将用于支持DayOne位于新加坡西部、整体装机容量为20兆瓦（megawatt）的数据中心。设施于2025年7月动工，预计在2027年第一季投入运营。

这项融资按照国际认可的《绿色贷款原则》（Green Loan Principles）安排。星展银行、华侨银行和大华银行担任这项融资的联合牵头安排人、账簿管理人，以及绿色贷款协调人。星展银行同时担任融资和担保代理行。

DayOne自2022年成立以来，迅速扩大在亚洲和欧洲的业务版图。公司目前已进驻新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、日本、香港、芬兰和西班牙。

此前有报道指，DayOne有意在新加坡和美国两地上市，最高计划募资50亿美元（约64亿新元）。

今年4月，公司宣布， 计划2026年年底前在马来西亚累计投资超过280亿令吉（约89亿新元） ，并在位于柔佛的区域运营和培训中心培训超过1000名数据中心工程师，以支持 人工智能 就绪的基础设施建设需求。

DayOne曾经是中国数据中心运营商万国数据（GDS）旗下的国际业务子公司。不过，截至今年4月29日，万国数据的持股比率已降至19.9%。