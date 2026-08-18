今年早些时候据报重新推出市场求售的诗阁广场（Scotts Square），可能即将敲定潜在买家。

《商业时报》援引未具名消息报道说，新加坡房地产大亨拉吉库玛（Raj Kumar）和他的儿子吉辛古玛（Kishin RK）据称正对一座位于史各士路（Scotts Road）的四层楼永久地契零售商场开展独家尽职调查，或以3亿2000万元的价格进行收购。

该报道相信这一商场是今年早些时候据报重新推出市场的诗阁广场，由香港上市的九龙仓置业（Wharf Real Estate Investment）旗下的Wharf Estates新加坡公司（前称Wheelock Properties）发展并经营。

彭博新闻曾在2026年7月份报道说，九龙仓置业计划出售旗下两个位于乌节路地区的购物中心，分别是综合用途建筑伟乐坊（Wheelock Place）和诗阁广场。

随后，香港置地（Hongkong Land）就宣布，将通过旗下的新加坡核心私募房地产基金（Singapore Central Private Real Estate Fund），以11亿元价格从九龙仓置业收购伟乐坊，交易预计8月底完成。

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《商业时报》报道说，坊间传闻诗阁广场的意向买家已支付了相当可观的定金，同时也正在开展尽职调查，可能会在9月上旬签署销售协议。

报道还指出，拉吉库玛和他的儿子吉辛古玛可能出价3亿2000万元，低于此前诗阁广场被重新推出市场求售时的3亿8000万元指导价，更比2024年求售时的4亿5000万元指导价进一步降价。

拉吉库玛是皇家兄弟（Royal Brothers）集团的创办人，他的儿子吉辛主要负责经营私人房地产集团RB Capital，父子俩在新加坡共同管理着多个标志性房地产资产，包括位于罗伯逊码头（Robertson Quay）的洲际品牌酒店和克拉码头智选假日酒店（Holiday Inn Express Singapore Clarke Quay）等。