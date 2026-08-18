因当地政府的城市规划需求，莱佛士教育（Raffles Education）在中国河北省廊坊市的约499亩（约33万2700平方米）土地被征用，附属公司无权拒绝并已和当局达成协议，集团或因此净亏人民币1亿7267万元（约3273万新元）。

莱佛士教育星期二（8月18日）发布文告说，该土地截至今年6月底的账面净值为人民币6亿1607万元，在获得合计约人民币2亿9326万元的征地补偿，并计入企业所得税等相关费用后，预计会给集团带来约人民币1亿7267万元的净损失。

不过，莱佛士教育集团也强调，这次征地获得的补偿将带来约人民币2亿7068万元的净现金收益，可能有助改善集团的整体营运资金状况和流动性。

资料显示，集团附属公司廊坊合众教育咨询有限公司（前称廊坊合众房地产开发有限公司），是在今年1月份收到廊坊经济技术开发区自然资源和规划局的通知，征用它位于河北省廊坊市固安县李四光路两侧、约499亩的土地。

莱佛士教育集团在文告中指出，这次征地是根据中国相关法律被政府强制征收，廊坊合众教育咨询有限公司无权拒绝，只有权对征地补偿金额提出异议。该附属公司已在8月18日与当地政府达成土地征收补偿协议。

根据相关协议，莱佛士教育集团的附属公司预计可获得的征地补偿，是根据当地政府指定的独立评估机构，河北博泰土地房地产资产评估公司的报告所确定，合计约为人民币2亿9326万元，将分为两个阶段在今年年底前完成支付。

集团说，虽然事项按新交所规定应属重大交易，但这并非公司自愿且超出公司可控制范围，因此无须获得股东批准。

莱佛士教育集团还指出，尽管附属公司没有拒绝的选择，但该事项仍有助于集团处置这一贬值资产，避免因土地市场流动性有限而难以脱售这块地段的可能性，“该土地在闲置期间预计会持续产生每年约人民币2211万元的折旧费用”。

集团还补充说，在政府征地计划下脱售这块土地，预计可免去在一般市场交易下，会产生的约人民币9230万元的相关税费，也避免长时间且充满不确定性的诉讼风险。

莱佛士教育集团股价星期二闭市收报0.114元，无涨跌。