第四届印度—新加坡部长级圆桌会议将于星期四（8月20日）在我国举行，副总理兼贸工部长颜金勇率领新加坡代表团，与来访的印度代表团磋商。

外交部和贸工部星期三（19日）发联合文告说，会议将审视去年第三届会议的进展，并探讨新的合作机遇，以进一步推进落实新印全面战略伙伴路线图。

印度—新加坡部长级圆桌会议（India-Singapore Ministerial Roundtable，简称ISMR）是两国自2022年起召开的高级别会议，旨在推动双方在全新及新兴领域的合作，两国轮流当会议东道国。首届会议2022年9月17日在新德里举行，第二届在新加坡举行，去年8月13日回到新德里举行。

今年由颜金勇率领的新加坡代表团成员包括：国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根、外交部长维文医生、数码发展及新闻部长兼主管智慧国计划及网络安全事务部长杨莉明，以及交通部长兼财政部第二部长萧振祥。

印度代表团成员包括：印度财政和企业事务部长西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）、外长苏杰生（S Jaishankar）、商业与工业部长戈雅（Piyush Goyal），以及商业与工业及电子与信息技术国务部长普拉萨达（Jitin Prasada）。

访问我国期间，印度部长将拜会我国总理兼财政部长黄循财。颜金勇也将设午宴款待印度代表团。