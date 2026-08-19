新加坡最大银行星展集团（DBS）据报正在为担任主席超过16年的佘林发制定接班计划。

彭博社星期三（8月19日）引述知情人士披露这一消息。

现年79岁的佘林发自2009年加入星展董事会，并在2010年出任集团主席。

星展集团官网显示，他同时担任董事会执行委员会主席以及审计委员会、董事会风险管理委员会、董事会技术委员会、薪酬及管理发展委员会和提名委员会的成员。他也担任星展银行（香港）有限公司主席。

星展在回应彭博社询问时指出：“佘林发先生目前仍担任星展集团的非执行主席。”

除在星展集团任职外，佘林发也现任新航（SIA）和拉萨尔艺术学院（LaSalle College of the Arts）主席。

在银行业从业33年后，2001年，他从华联银行（OUB）的总裁职位上退休。同年，华联银行被大华银行收购。

此外，佘林发也是新加坡政府投资公司（GIC）的董事会成员以及总统顾问理事会（Council of Presidential Advisers）成员。

他也曾担任全国工资理事会（National Wages Council）主席，但人力部星期三透露，佘林发因个人原因辞去工资会主席职务。

截至星期三下午2时，星展集团股价涨0.12%，报75.81元。