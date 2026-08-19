亚洲科技股面对强大卖压，主要股指跌多升少。新加坡海峡时报指数星期三（8月19日）下跌7.16点或0.13%，报5694.24点。

在亚洲主要股市中，韩国Kospi指数大跌5.8%，其中晶片巨头SK海力士（SK Hynix）和三星（Samsung）分别下跌9.8%和近8%。

东京股市也下挫超过3.16%，半导体巨头铠侠（Kioxia）下滑12.6%，软银集团（Softbank）则跌逾10%。

台湾收跌1.3%；上海跌2.4%。香港股市则上升0.09%；新西兰NZX 50指数收涨0.46%。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》访问时指出，亚股受到美国隔夜股下跌影响，而且晶片股对于韩国和台湾股市有明显的冲击。晶片股大幅下跌导致股市承压。

海指开盘后一度下跌至5643.17点，但随后回升，彰显防守韧力。

韩巍说：“作为价值股集中地，高油价对能源及海事重工板块形成支撑，高利率虽对房地产投资信托构成估值压力，但对海指成份股有利。

“海指在短期内的表现，预料会显著强于美股科技板块，预计维持低位企稳、区间窄幅震荡走势，防御型高股息股及能源股，将成为当下资金的避风港。”

银行股下来还有上涨空间

新加坡的三大银行股今年来的总回报率达到44%，超越本区域的其他银行股和指标性的股市指数。

兴业银行研究发表报告说，银行股接下来还有上涨空间。

“虽然（银行股）具有持续资金流入的潜在利好因素，和公布强劲业绩后，盈利预测有所上调，以及新加坡银行股被视为致富渠道，但我们对目前的估值水平仍保持审慎。因此，我们目前的偏好顺序，主要取决于哪些银行的估值相对更合理。”

兴业银行研究的首选股价相对较低的华侨银行（OCBC），接着是大华银行（UOB）和星展集团（DBS）；目标价分别为32.85元、46.6元和81.2元。

新加坡股市星期三全天全场交易量为12亿2000万股；交易总额为19亿6000万元。下跌股347只，上升股216只。

海指成份股当中，跌幅最大的是泰国酿酒（Thai Beverage）、DFI零售集团（DFIRG）和新科工程，分别滑落2.13%、2.08%和1.88%，报0.46元、3.77美元（约4.81新元）和10.94元。

上升股有华业集团（UOL）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和新加坡交易所（SGX），分别上涨2.72%、1.28%和0.6%，报9.44元、4.76元和25.16元。

在个股消息方面，爱物联科技（iWOW Technology）计划全面收购Roots Communications，最终收购价确定为大约1743万元。

收购价是Roots Communications在2023年4月1日至今年3月31日之间的预期平均税后净利的六倍。

iWOW在2023年1月底支付了第一笔款项810万元，其余的大约933万元将以现金和代价股（consideration share）支付。

iWOW股价星期三上升5.56%，报0.285元。

自2017年开始在凯利板上市的金味集团（Kimly）计划转到主板交易。

公司发文告表明，正积极评估能与现有运作相辅相成的商机，同时也选择性地扩大业务组合，进一步扩大在增长领域的市场份额，包括清真市场。公司因此认为，现在是转往主板交易的好时机。

公司将展开必要的筹备工作，并通过保荐机构向新加坡交易所提出申请。

金味集团股价星期三收报0.39元，无变动。