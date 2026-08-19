星展集团（DBS）扩大代理式人工智能（Agentic AI）在企业银行业务的应用，利用多个AI智能体协助客户经理准备信贷评估，目标是把相关工作所需时间至少缩短30%。

星展星期三（8月19日）宣布，这项代理式AI解决方案已从早前的150人试点，扩大至全球约1500名员工，主要供客户经理和信贷风险经理使用。

这套系统由多个专业AI智能体组成，可处理超过70项任务，把年报、行业研究及银行内部记录等大量资料综合整理，生成可供审核的信贷备忘录初稿。

星展指出，企业信贷评估是银行尽职调查的重要环节。在向企业提供融资之前，银行须评估企业的财务状况、业务前景和风险水平，因此相关工作涉及大量资料搜集、深入研究和分析。

对企业银行客户经理而言，准备信贷备忘录和处理相关信贷工作，最多可占工作时间的40%。星展希望借助代理式AI，把这部分工作所需时间至少缩短30%。

星展银行全球企业银行业务主管韩贵元说：“我们相信，代理式AI能帮助重塑企业银行业务。通过这项技术，我们能够汇集优秀客户经理和信贷风险经理的知识和洞察力，并转化为解决方案，从而大规模提升信贷分析的质量。”

他补充说，这也能让客户经理把更多时间放在与客户合作、推动客户业务增长上，信贷风险经理则可更主动管理风险。

星展上个月也宣布，为旗下虚拟助手DBS Joy和DBS digibot加入代理式AI功能。这两项服务将覆盖新加坡、香港和台湾约1000万名客户。