新加坡银行业推动一系列亲乐龄举措，包括最迟在2027年底确保组屋区500米范围内有提款设施。但有公众指出，本地各银行的提款机网络互不相通，造成资源重叠和浪费的现象。

《联合早报》结合建屋发展局的组屋位置数据，以及新加坡三大银行提供的提款机和分行位置数据进行计算发现，全国约128座组屋在500米的步行范围内，没有提款机、分行或购物提款（cash point）设施。

这些组屋不少是建成不久的预购组屋项目，包括登加新镇、淡滨尼西，以及盛港康埔桦（Compassvale）等地点。不过，部分成熟区，如波东巴西1道和勿洛菜市街（Chai Chee St）也缺乏提款机。

目前，本地三大银行的提款机中，星展和它旗下的储蓄银行（POSB）自成一家，提款设施最多。但根据计算，仍有约600多座组屋附近没有星展或储蓄银行的提款机。

华侨银行与大华银行的提款机则互相联网。从2017年起，两家银行的客户可免费在彼此的提款机上提款。根据计算，全国有约1100座组屋附近没有它们的设施。部分星展集团的提款机接受华侨与大华户头提款，但每次交易要缴5元手续费。

在新加坡营业的主要外资银行也经营一个名为atm⁵的提款机网络，涵盖花旗银行（Citibank）、马来亚银行（Maybank）、汇丰银行（HSBC）、印度国家银行（State Bank of India）、渣打银行（Standard Chartered），以及中国银行。这些提款机通常设在市中心、地铁站和部分商场，鲜少分布在组屋区。

李光耀公共政策学院助理院长胡君杰接受《联合早报》访问时说，银行业通常是以每10万人拥有的提款机数量来衡量设施覆盖率。这种规划方式过于粗略，可能导致提款机集中在市镇中心。

银行设立提款机得考虑多方因素

副总理兼贸工部长颜金勇今年1月在国会代表总理兼财政部长黄循财书面答复议员提问时说，设立提款机须考虑多种因素，包括人流、交易量、人口密度，以及与公共交通枢纽的距离。

“银行会优先选择居民日常生活中心地带的地点，如邻里购物中心和美食中心，提升客户的便利性。”

《联合早报》近期收到读者来函指出，由于提款机网络无法互通，组屋区常出现某家银行提款机前大排长龙，隔壁另一家门可罗雀的现象。

《联合早报》调查也发现，即便使用带威士卡（Visa）或万事达（MasterCard）功能的本地发行提款卡，通常也不可用于另一网络的提款。相反地，具有这类功能的外地银行卡可用来提款。

新加坡银行公会回应询问时说，各银行正检讨现有的提款网络，以评估须改进的方面。“如果发现服务缺口，银行将考虑最合适的解决方案。”

记者星期天时段走访加基武吉（Kaki Bukit）一带的提款机，发现放假休息的客工在储蓄银行提款机前大排长龙，而隔壁的华侨银行机器则没人使用。（李涛摄）

就是否曾考虑让主要银行提款机网络互通，公会没有具体回应。公会说，银行业正不断提升互操作性，使储户获取现金更便捷。

从历史上看，新加坡各银行的提款机曾使用统一网络。1990年代，除了储蓄银行外的本地银行，都曾在电子转账体系（NETS，现改称星网电子付款公司）下共享提款机。

提款机提供重要金融功能 基本服务共享可提高成本效益

咨询机构Forrester首席分析师刘盟接受《联合早报》访问时指出，提供统一的提款机网络效率更高。“这有助于减少重复的工作，降低运营成本，并使银行能根据公众需求，而非各自银行的规模来规划覆盖范围。”

新加坡初创企业SoCash曾估计，新加坡银行业每年花约2亿美元（约2亿5000万新元）用于提款机的维护、物流、保险、清点和保洁以及其他一系列费用，以维持现金的流通。

不过，完全统一的服务可能让银行失去客户接触点和品牌知名度。刘盟说：“此外，产生的相关费用、网络安全、服务标准、现金补充和故障责任等，也都须要精心管理。”

胡君杰指出，尽管新加坡金融业已高度数码化，仍有相当一部分人依赖提款机网络，尤其是乐龄人士和数码素养较低的群体。

《联合早报》也曾在星期天和公众假期，观察到多个工业区附近的储蓄银行提款机大排长龙，其他银行少人问津的现象。据了解，这是因为持有工作准证（Work Permit）的外籍劳工，通常只被允许开设这家银行的发薪户头（Payroll Account）。

胡君杰指出，除提取现金，提款机其实还有更广泛的业务功能，如转账和为万捷通卡（FlashPay）添值，后者是公路电子收费系统（ERP）的主要付款方式。此外，提款机还可发售新加坡储蓄债券（SSB）、国库券（T-bill）以及首次公开售股（IPO）。

刘盟观察到，相较于存款、投支票和处理硬币这类业务，提款是最容易在各银行间共享的基本服务。“因此，最佳的办法可能并非完全统一的提款机系统，而是采用一个分层模式：使基本的现金服务更加共享、更像公共事业，同时由各银行自行提供更复杂的服务。”

与本地情形相比，多个亚太经济体采用更统一的提款机网络。

中国大陆银行多数加入了当地的银联（UnionPay）网络。从2021年起，各银行的储户从别家银行提款时，一般已不再须支付手续费。

马来西亚银行业则从今年7月起，全面豁免跨银行提款的费用。除了提款外，储户如今也可以在各银行的现金循环机（cash recycler machine）进行跨银行存款，须支付1令吉（约0.32新元）的手续费。

台湾的银行业也提供类似的体系。在非开户银行的机器存款时，收取15新台币（约0.60新元）的手续费。