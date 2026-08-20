得益于富裕和高净值客户需求强劲，友邦保险（AIA）新加坡2026年上半年业绩延续增长势头，按固定汇率计算的新业务价值同比增加10%，至2亿9400万美元（约3亿7498万新元）。

在香港上市的友邦保险星期四（8月20日）发布截至6月底的2026年上半年业绩。集团新业务价值（Value of New Business，简称VONB）同比增长10%至32亿1200万美元，主要受除泰国以外，各市场分销渠道和业务领域全面增长所推动。

新业务价值是保险公司用来衡量新保费预计获得盈利的指标。与此同时，集团上半年税后营业利润（OPAT）为41亿6300万美元，每股上扬13%。

友邦保险宣布中期股息为每股53.90港分（约8.70新加坡分），同比涨了10%。

除泰国市场外，友邦保险今年上半年几乎所有市场的新业务价值都有增长，其中以中国大陆增速最快，新业务价值上半年在固定汇率下增幅达20%。

新加坡市场方面，尽管上半年新业务价值增长显著，但新业务价值利润率（VONB margin）在固定汇率下同比减少1.7个百分点，至45.6%；年化新保费则强劲上升14%，到6亿4400万美元。

另外，按固定汇率计算，友邦新加坡上半年总加权保费收入为31亿7000万美元，同比上升17%；税后营业利润则同比增长10%，至4亿1100万美元。友邦保险在新加坡的活跃保险经纪人数，上半年同比增加8%。

友邦保险说，新加坡市场的富裕和高净值客户对财富管理，以及长期储蓄方案的需求强劲。其中，投资联结型长期储蓄产品需求持续旺盛，而通过花旗银行等合作伙伴渠道的增长势头同样良好。

友邦保险集团首席执行官兼总裁李源祥在业绩报告中说，尽管全球地缘政治局势动荡、金融市场波动加剧，以及通胀压力持续，友邦保险具备满足客户需求的核心优势。他对集团把握亚洲巨大的结构性机遇，为股东创造可持续的价值充满信心。