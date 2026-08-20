新加坡7月非有地私宅租赁市场活跃，租赁量创下历史新高，推动租金环比上涨1.6%。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期四（8月20日）发布的7月预估数据显示，与6月情况相似，在各区的非有地私宅当中，代表中档私宅的其他中央区（RCR）私宅表现最好，环比上升2.2%。

代表大众化私宅的中央区以外（OCR）私宅的租金环比上升1.1%；代表高档私宅的核心中央区（CCR）租金扭转了上个月的跌势，环比上升0.8%。

与2025年7月相比，整体非有地私宅租金价格同比上涨2.5%。其中，核心中央区租金上涨2.6%，其他中央区租金上涨2.4%，中央区以外租金上涨2.2%。

7月租赁交易量环比增长38.1%，由6月的6973个单位升至9627个单位，创下历史单月新高。

与去年同期相比，今年7月租赁交易量增长10.6%。与过去五年7月的平均水平相比，高出19.5%。

7月的租赁交易中，39.2%来自中央区以外，33.2%来自其他中央区，27.7%来自核心中央区。

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）指出，租赁交易大幅上涨，可能反映6月假期后租赁活动的正常回升。至于租金上涨，部分原因可能是近期竣工的私宅数量有限，新增租赁房源减少，导致对现有租赁房源的竞争更加激烈。

他说，尽管租金也创下历史新高，但长期来看，涨幅正在变缓。“7月的环比上涨并不意味着未来几个月租金仍将大幅上涨。”

他预计，私宅租金短期内可能保持稳定。“预计到2026年底，将有1万3480个组屋单位达到最低居住年限（MOP），新增供应可能会加剧屋主之间的竞争，有助于抑制租金上涨。”