美国财政部意外出手缓解债市卖压，星期四（8月20日）把长期国债回购规模“至少翻一倍”，使到美债收益率回落，隔夜美股也扭转跌势。

积极情绪蔓延，提振亚太股市从前一交易日科技股拖累的普跌中迅速反弹，但新加坡海峡时报指数逆势走低，闭市收报5671.91点，下滑22.33点或0.39%。

纵观亚太主要市场，首尔股市涨幅尤为显著，KOSPI指数收涨近6%，也受到三星电子和SK海力士宣布大规模股东回报计划的推动，这两只股分别飙涨9.5%和12.7%。

此外，东京股市闭市时上涨1.36%，科技股提振上海、深圳分别上涨0.24%和0.59%，香港涨0.8%，台北涨0.48%，悉尼也上扬0.47%；吉隆坡、曼谷、雅加达，以及菲律宾马尼拉股市也均有约1%的上涨。

新加坡股市全天全场交易量达14亿2000万股；交易总额为20亿元；上升股271只，下跌股284只。

30只海指成份股中，14只上涨，12只下跌，四只持平。

跌幅最大的新翔集团（SATS）公布业绩后重挫13.63%，报4.12元；DFI零售集团（DFIRG）收跌3.45%，报3.64美元；海庭（Seatrium）跌1.85%至2.12元。

此外，银行权重股承压，三大银行跌幅介于0.21%至0.84%。

涨幅最大的凯德投资（CapitaLand Investment），闭市收高1.52%，报2.67元；泰国酿酒上扬1.09%，报0.465元；星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）下滑0.92%至2.19元。