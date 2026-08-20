新加坡批发贸易业强劲回升，结束了连续两个季度的萎缩，今年第二季国内批发销售额同比大幅增长20.3%；若剔除石油贸易，同比涨幅更进一步达到21.4%。

受访经济师指出，人工智能（AI）资本支出周期将继续支撑批发贸易回暖，但涨势能否持续，仍取决于大宗商品价格和AI需求是否会保持稳定。

新加坡统计局星期四（8月20日）发布的最新批发贸易指数显示，经季节调整后，第二季国内批发销售额环比增长13.5%；若不包括石油贸易，则环比上升10%。

从不同领域看，一般批发贸易和船舶物料供应与加油服务（Ship Chandlers & Bunkering）增幅最大，第二季分别同比上升67%和56.5%。

报告指出，船舶物料供应与加油服务国内批发销售额的显著增长，主要是因为船用燃料价格上涨。一般批发贸易业的扩张，则是得益于价格上升和销量增加。

另外，通信与电脑、化学品与化学产品，以及工业与建筑机械等，也分别同比大幅上涨了41.1%、36.1%和24.4%。

跌幅最大的是金属、木材和建筑材料，第二季国内批发销售额同比下降了23.6%，主要因为金属销量下降；家用设备与家具也同比大跌16.4%。

在海外批发贸易方面，第二季海外批发销售总额同比大涨28.6%；若不包括石油贸易，则同比增长21.9%；经季度调整后，分别环比上升16.7%和8.4%。

分领域来看，得益于电子元器件价格与销量都上涨，电子元器件的海外批发销售额同比大涨54.4%；通信与电脑也增加了39.6%，主要得益于电脑硬件和配件的销量增长。

另一方面，由于全球农产品需求持续疲软，我国第二季其他批发贸易领域的海外销售额则同比下降了1.6%。

新加坡数码资产交易所（SDAX）经济顾问宋生文受访时说，新加坡贸易数据自2025年下半年以来持续受益于AI资本支出，电子产业出口表现强劲。此外，今年以来地缘政治局势持续动荡，供应链不断受干扰，引发燃料与商品价格上涨，也进一步推高了批发销售额。

针对近期中东冲突导致霍尔木兹海峡受阻的影响，宋生文补充说，海峡被封锁的冲击主要体现在燃料和大宗商品价格层面，但只是一部分原因，今年第二季贸易数据的升温主要是受AI需求推动。

他说：“预计全年增幅将落在高个位数到低双位数之间，较第二季的20.3%增幅有所放缓，但仍高于去年水平。”

他补充道，今年下半年走势，还取决于AI需求和大宗商品价格能否维持稳定。“如果AI资本支出放缓，可能增速会回落至6%到9%。但如果燃油价格再度飙升，也可能会拉高整体销售额。”