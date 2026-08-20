美国数码基础设施公司SDC Capital Partners，据报计划在新加坡进行房地产投资信托（REIT）上市，筹资规模约10亿美元（约12亿8000万新元）。

彭博社星期四（8月20日）引述匿名知情人士报道，SDC正与顾问合作，筹备潜在首次公开售股（IPO），最快可能在明年进行。

不过，相关讨论仍在进行，IPO规模和上市时间等细节仍可能变化。SDC发言人拒绝对此置评。

新加坡的IPO市场长期由REIT项目主导，其中不乏与数据中心和人工智能（AI）相关的项目。

去年7月，由日本最大电信集团NTT支持的NTT数据中心房地产投资信托（NTT DC REIT）挂牌，集资7亿7300万美元，成为新加坡自2013年以来最大规模的IPO。

随后，这项纪录在今年3月，被UI宝德房地产投资信托（UI Boustead REIT）打破，它集资9亿7360万元。此外，胜捷住宿房地产投资信托（Centurion Accommodation REIT）是近年第三大IPO。

其他正在筹备IPO的公司，还包括黑石集团（Blackstone）支持的澳大利亚数据中心营运商AirTrunk，它据报计划在新加坡REIT上市，筹集约15亿美元。

SDC成立于2017年，专注于发展和投资数据中心、光纤网络、无线基础设施和云服务。据公司网站，它目前管理约125亿美元资产。私募股权公司Thoma Bravo去年入股SDC，持有少数股权。

彭博社汇编数据显示，新加坡今年迄今IPO集资总额超过10亿美元。如果AirTrunk等项目如果能顺利上市，尽管有望进一步推高全年集资额，但新加坡在IPO集资规模方面仍远低于香港。