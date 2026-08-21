新加坡特许会计师协会（ISCA）与印度特许会计师协会（ICAI）深化合作，将新加坡开发的人工智能（AI）培训课程推广至印度，并通过课程豁免安排，加强两国专业会计资格认可。

新加坡特许会计师协会星期五（8月21日）发文告宣布上述消息。

双方当天签署合作函，将以新加坡特许会计师协会的人工智能素养项目（AI Fluency Programme）为核心，为拟议的全球人工智能素养培训计划制定框架。两机构将合作，探讨将实用且负责任的AI应用推广至印度特许会计师协会的会员。

有关合作仍须获得相关批准和双方一致敲定执行安排。

印度特许会计师协会目前有超过150万名会员和学生。这次合作将扩大新加坡发展的会计业AI能力建设培训的国际影响力。

这些课程总时长约30小时，主要协助会计专业人士把AI应用于会计、审计、财务和税务等工作，同时兼顾专业判断、监督和治理。

此外，新加坡特许会计师协会也批准了与印度特许会计师协会关于专业资格认证的课程豁免协议草案，让符合条件的双方会员，在认证对方的专业资格时，可获指定课程豁免。

尽管这项课程豁免协议还未正式签署，但新加坡特许会计师协会已从即日起为符合条件的印度特许会计师协会会员豁免新加坡特许会计师资格（SCAQ）认证的特定课程，减少合格人士重复修读相同内容。

申请人仍须满足适用的入学、评估及其余资格要求。

新加坡特许会计师协会会长李文德指出，AI正重塑会计业，希望通过这项计划，把新加坡在实用且负责任AI能力发展方面的经验，与更广泛的国际专业社群分享，并促进全球会计业更负责任地采用AI。